Zehn Kerzen und viel Trost

Es sind eindringliche Momente der Trauer. In denen leise Worte der Wut, der Verbitterung und der Versöhnung ausgesprochen werden. Anita Schedel hat ihren Mann an Corona verloren. Esrin Korff-Avunc und Finja Wilkens ihre Väter, Detlev Jacobs seine betagte Mutter. Als diese Hinterbliebenen am Sonntag im Konzerthaus am Berliner Gendarmenmarkt ihre Stimmen erheben, schließt Kanzlerin Angela Merkel

...