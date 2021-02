Naypydaw. In Myanmar sind bei landesweiten Protesten gegen den Militärputsch mindestens 18 Menschen getötet und 30 verletzt worden. Dies gaben die Vereinten Nationen in einer Mitteilung am Sonntag bekannt. In den beiden größten Städten Rangun und Mandalay sowie in Dawei und Bago sollen bislang mindestens neun Menschen durch Polizeigewalt gestorben sein, berichtete die Zeitung „The Irrawaddy“ am Sonntag.

Der Polizei wird vorgeworfen zunächst mit Gummigeschossen und Tränengas, später mit scharfer Munition gegen Demonstranten vorgegangen zu sein. Dabei soll Demonstranten gezielt in den Kopf geschossen worden sein, berichtete das Online-Portal „Myanmar Now“. Der Sender CNN sprach vom bislang blutigsten Tag seit dem Militärputsch vom 1. Februar.

Die kanadische Botschaft zeigte sich angesichts der zunehmenden Gewalt gegen „unbewaffnete“ Demonstranten entsetzt. Man gedenke der Todesopfer und Verletzten, die sich für „eine friedliche Rückkehr zu einer demokratischen Regierung in Myanmar“ einsetzten. dpa