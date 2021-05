Der Trend ist unumkehrbar: Die beiden großen Kirchen in Deutschland werden schrumpfen, 2060 werden sie nur noch halb so viele Mitglieder haben wie jetzt. Statt 45 Millionen Christen werden dann nur noch knapp 23 Millionen Christen in Deutschland leben. Das beeinflusst das kirchliche Leben vor Ort ebenso wie die Finanzen.

Maßgebliche Auslöser für diese Entwicklung, die schon vor Jahren

