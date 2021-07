Xi droht mit Blutvergießen

Peking. Als die Kampfhubschrauber am Horizont auftauchen, kommt erstmals Stimmung unter den 70.000 Zuschauern am Tiananmen-Platz auf. Ihre Köpfe drehen sich euphorisch nach oben, wo die Helikopter im Formationsflug eine riesige „100“ in den Pekinger Himmel malen. Am Boden befindet sich ein rotes Fahnenmeer mit goldenem Hammer und Sichel. Wenn die Kommunistische Partei Chinas zum Geburtstag lädt, dann zieht die Staatsmacht alle Register: Militärkapellen, Chorgesänge und eine spektakuläre Flugshow. Wie um den symbolischen Sieg gegenüber der Pandemie zu deklarieren, wird das Publikum auf den Rängen dazu aufgefordert, die Gesichtsmasken abzunehmen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Staatschef Xi Jinping betritt den südlichen Schutzwall der Verbotenen Stadt, direkt über dem riesigen Bild Mao Zedongs. In seiner Inszenierung erinnert Xi längst selbst an den omnipräsenten Landesvater. Statt dunklem Anzug mit roter Krawatte, wie es die letzten Jahrzehnte üblich war, trägt der 68-Jährige die graue Mao-Tracht.

Der Tiananmen-Platz, auf dem das chinesische Militär am 3. und 4. Juni 1989 gewaltsam die Proteste der Bevölkerung niederschlug, wird an diesem Donnerstag zu einer gigantischen Kulisse politischer und militärischer Macht. Xi spricht in seinem gut einstündigen Vortrag zwar monoton, doch die Rede ist gespickt mit nationalistischen Drohungen und Warnungen an den Westen. Die Zeit, China zu schikanieren, sei „für immer vorbei“, sagt er. Peking werde mit dem Aufbau einer starken Armee von „Weltklasse“ fortfahren, um seine nationalen Interessen zu verteidigen. „Das chinesische Volk wird ausländischen Kräften niemals erlauben, uns zu drangsalieren, zu unterdrücken oder zu versklaven“, betont Xi. „Wer auch immer dies plant, dem droht Blutvergießen vor einer großen Mauer aus Stahl, die von mehr als 1,4 Milliarden Chinesen aufgestellt wird.“

Taiwan „abtrünnige Provinz“

An dieser Stelle bekommt Xi den größten Applaus. Neben der offensichtlichen Drohung an die USA waren die schärfsten Töne an Taiwan gerichtet – jenen Inselstaat, den China als „abtrünnige Provinz“ betrachtet. „Die Klärung der Taiwan-Frage und die komplette Wiedervereinigung mit dem Mutterland sind die unumstößlichen historischen Aufgaben der Partei und das gemeinsame Ziel aller Chinesen“, erklärte der Präsident. Man müsse nun daraufhin arbeiten, „jegliche Bestrebungen zur Unabhängigkeit Taiwans zu zerschlagen“. Taiwan sieht sich dagegen als souveränen Staat, von dem sich das Festland durch die Gründung der kommunistischen Volksrepublik 1949 abgespalten habe.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Das Jubiläum der Partei wird überschattet von ausländischen Rügen an Chinas hartem Kurs in Hongkong. Am 1. Juli 2020 hat Peking für die ehemalige britische Kronkolonie ein nationales Sicherheitsgesetz in die Tat umgesetzt. Das vage formulierte Dokument geht unter anderem gegen „Sezession“ und „Verschwörung mit ausländischen Kräften“ vor. Es ermöglicht zudem die Auslieferung von Straftätern an Gerichte im Festland und kann weltweit geltend gemacht werden. Seither ist das alte Hongkong, jene pulsierende Metropole mit einer aktiven Zivilgesellschaft und kritischen Medien, Geschichte. Zudem zieht China mit Menschenrechtsverstößen in der autonomen Provinz Xinjiang, unfairen Handelspraktiken oder Territorialstreitigkeiten im Südchinesischen Meer Kritik auf sich.

In den letzten Jahren hat sich bereits deutlich abgezeichnet, dass die chinesische Staatsführung ihre alte diplomatische Maxime der Zurückhaltung durch einen überbordenden Patriotismus ersetzt hat. Doch wer die Feierlichkeiten am Tiananmen-Platz begleitet, der kann die Paranoia und Verunsicherung regelrecht spüren, die aus den Poren der Partei dringt. Die Feiervorbereitungen in Peking erinnern an ein Land im Ausnahmezustand: In der Innenstadt sind bereits am Vorabend des Jubiläums sämtliche Restaurants aus „Brandgefahr“ geschlossen, einige Hotspot-Lokale lassen nur heimlich bei gedimmtem Licht die Gäste hinein. Die meisten europäischen Botschaften haben auf eine Teilnahme an dem Jubiläum verzichtet – nicht zuletzt, weil ihnen nur zwei Stunden Zeit gelassen wurde, um eine Zusage zu geben. „Wir sehen gar nicht ein, warum wir immer sofort springen müssen“, begründet dies ein Botschaftsmitarbeiter aus der EU.

Diejenigen, die dennoch „gesprungen“ sind, schlagen sich die Quarantäne-Zeit im Great Wall Hotel tot, ein altehrwürdiges Gasthaus mit Blick auf das Diplomatenviertel. Es ist auch eines der wenigen Gebäude der Stadt, deren Fernseher noch ausländische Sender empfangen können. An diesem Abend zeigt das singapurische Channel News Asia eine Dokumentation zur hundertjährigen Parteigeschichte. Doch wann immer kritische Themen angeschnitten werden, etwa von der Pekinger Demokratiebewegung 1989 bis hin zu den durch Mao ausgelösten Hungersnöten, ziehen die Zensoren den Stecker. Die Partei fürchtet nichts so sehr wie einen kritischen Blick auf die eigene Geschichte.