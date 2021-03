Berlin. Die beiden Parteivorsitzenden hatten ein breites Grinsen im Gesicht. Um 18.05 Uhr schalteten sich Annalena Baerbock und Robert Habeck aus der Berliner Parteizentrale per Videostream in den Wahlabend ein. Der Auftakt ins Superwahljahr könnte für die Ökopartei kaum besser sein. Winfried Kretschmann habe in Stuttgart zum dritten Mal in Folge gewonnen und die CDU deklassiert: „Es zeigt, dass wir Grünen gerade auch in Krisenzeiten das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler gewinnen können.“ Habeck sagte dazu noch, der Wahlabend sei „ganz fantastisch“ für seine Partei. „Wir wissen, mit dem starken Ergebnis in beiden Ländern verbindet sich das Mandat, eine Politik mit Weitsicht und Pragmatismus umzusetzen.“

Da die Union aufgrund des Corona-Krisenmanagements und der Maskenaffäre als Staatspartei verwundbar wirkt, wittern die Grünen ihre Chance. Kommt es zu zwei Ampelkoalitionen in Stuttgart und Mainz, könnte das für die Bundesgrünen sogar nach der Bundestagswahl plötzlich der Schlüssel ins Kanzleramt werden. Habeck und Baerbock waren am Wahlabend um staatstragende Pose bemüht. Ihre Partei wolle der durch Corona-Pannen bröselnden Politik ein neues, stabileres Fundament geben.

An diesem Freitag stellen die beiden Parteichefs das grüne Wahlprogramm vor. Das wird ein heikler Moment. Wie konkret werden die Grünen, was Kosten und Lasten bei dem von ihnen geplanten ökologischen Umbau von Gesellschaft und Industrie betrifft? Kürzlich flog ihnen eine Eigenheimdebatte um die Ohren, als Fraktionschef Anton Hofreiter flächen- und klimatechnische Nachteile dieses beliebten Baumodells aufführte – in Überschriften wurde schnell fälschlicherweise ein angebliches Eigenheimverbot, was die Grünen in der Schublade hätten.

Vieles spricht für Baerbock

Wer kann solche Klippen am sichersten für die Grünen umschiffen? In der Partei rechnen sehr viele damit, dass Baerbock als Kanzlerkandidatin antreten will. Die Entscheidung trifft sie als Frau bei den feministischen Grünen allein (wenn sie nicht schon gefallen ist). Habeck muss sich ihrer Entscheidung fügen. Lange Zeit war der Flensburger populärer als die Brandenburgerin. Das hat sich intern und extern gedreht. Aber bringt Habeck als Ex-Umweltminister und Vize-Ministerpräsident in Kiel nicht jene unabdingbare Regierungserfahrung mit, die Baerbock nicht aufweisen kann?

Öffentliche Blößen (Stichwort Pendlerpauschale) gibt er sich wesentlich häufiger als sie. Daraus hat die Konkurrenz längst Schlüsse gezogen. SPD-Vize Kevin Kühnert rechnet fest mit Baerbock als Gegnerin von Olaf Scholz. „Ich erlebe sie als viel sattelfester in vielen Themen. Es würde mich überraschen, wenn sie nicht Spitzenkandidatin wird.“ Für Baerbock spricht auch, dass SPD (Scholz) und Union (Laschet oder Söder) mit Männern antreten werden. Demoskopen sagen voraus, sehr viele heimatlos werdende Merkel-Wählerinnen werden am 26. September entscheidenden Einfluss ausüben. Aber mit welchen Partnern käme Baerbock ins Kanzleramt?

Ampel in Mainz erfolgreich

Da die Linkspartei eine unsichere Kantonistin bleiben dürfte, wäre eine grün geführte Ampel für die Bündnisgrünen attraktiv. Liefert der alte und neue Ministerpräsident Winfried Kretschmann mit so einem Bündnis in Stuttgart dafür jetzt die realpolitische Vorlage? In Mainz sieht es nach dem Wahlergebnis so aus, als ob auch dort die seit 2016 von Malu Dreyer angeführte Ampel klar bestätigt wird.

Das freute am Sonntagabend die im Willy-Brandt-Haus versammelte SPD-Spitze. Die Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans waren da, natürlich ebenso der Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Das Debakel für die Sozialdemokraten in Baden-Württemberg kam nicht überraschend. Sollten sie in einer Ampel trotz ihres bescheidenen Abschneidens noch einen Ministerposten ergattern, wäre das für die SPD eine unverhoffte Zugabe.

Den erneuten Sieg von Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz sieht die SPD als Beleg dafür, dass in Krisenzeiten die Wähler auf bewährte Kräfte an der Spitze setzten. „Wo die SPD mit starken Köpfen regiert, vertrauen uns die Menschen“, sagte Parteichef Norbert Walter-Borjans. In beiden Ländern seien progressive Regierungen möglich, die auf Sozialstaat und Klimaschutz setzten: „Ich glaube, da geht was!“

Aber reicht der Amtsbonus eines Bundesfinanzministers für einen Sprung ins Kanzleramt? Scholz ist in der Pandemie eine Schlüsselfigur. Er verteilt Milliarden, er kann sich als Retter von Firmen, Jobs und Staatsfinanzen inszenieren. Bislang hat das der SPD jedoch nichts gebracht.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil zeigte sich demonstrativ gelassen. „Das Signal von heute ist, das Rennen ist offen.“ Mehrheiten jenseits der Union seien erreichbar. Klingbeil betonte, die Regierungs- und Krisenerfahrung des langjährigen Hamburger Regierungschefs Scholz werde sich noch positiv für die Sozialdemokraten auszahlen. „Wir spielen auf Sieg, wir wollen gewinnen bei der Bundestagswahl.“ Im Sommer wollen die Genossen aufdrehen, Scholz nach dem alten Kiesinger-Motto nach vorn schieben: „Auf den Kanzler kommt es an.“