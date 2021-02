Moskau. Maskierte Uniformierte haben nach Angaben des Teams um den inhaftierten Kremlgegner Alexej Nawalny Wohnungen des Politikers und seiner Frau Julia Nawalnaja sowie ein Studio durchsucht. Das teilten am Mittwoch Nawalnys Mitarbeiter Iwan Schdanow und Ljubow Sobol mit. Demnach waren eine Wohnung der Familie und eine Wohnung Nawalnajas sowie das Studio der Internetsendung „Nawalny Live“ betroffen. Die starken Kräfte hätten die Tür eingeschlagen, während in der Familienwohnung Nawalnys Bruder gewesen sei.

Es sei unklar, auf welcher Grundlage die Razzia erfolge, sagte Schdanow. Nawalnys Organisation kämpft gegen Korruption im russischen Machtapparat und musste immer wieder Durchsuchungen und Beschlagnahmungen von Computern hinnehmen. Erstmals hatte sich Nawalny in diesem Monat in einem seiner viel beachteten Enthüllungsfilme den Präsidenten Wladimir Putin vorgenommen und ihm einen riesigen Palast am Schwarzen Meer zugeschrieben. Der Kreml wies den Film als „Unsinn“ zurück. Wie Nawalnys Juristin Ljubow Sobol mitteilte, haben inzwischen fünf Unternehmen bestätigt, Aufträge vom Präsidentenamt für den Palast ausgeführt zu haben. dpa