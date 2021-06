Wohin die EU-Gelder fließen

Berlin/Brüssel. Von diesen Milliarden aus Europas Kasse werden viele Bundesbürger profitieren: Autofahrer zum Beispiel, die mit einem Zuschuss für den Kauf eines Elektroautos kalkulieren. Eltern, die einen Betreuungsplatz für ihr Kind suchen. Arbeitnehmer, die sich schnell im Internet informieren möchten, was sie später als monatliche Rente erwarten können. Es sind Vorhaben, die die Bundesregierung jetzt aus Geldern des gigantischen europäischen Corona-Aufbaufonds finanzieren kann.

Insgesamt 25,6 Milliarden Euro stehen für Deutschland bereit. Am Dienstag hat die EU-Kommission die Berliner Pläne für die Verwendung der Mittel offiziell genehmigt. Die Nachricht überbrachte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen persönlich während eines Besuchs bei Kanzlerin Angela Merkel. Die Milliarden fließen in Deutschland in 40 Maßnahmen. Hier eine Auswahl der wichtigsten Beispiele und Schwerpunkte aus dem 1250-Seiten-Plan:

Kaufprämie für E-Autos: Rund 2,5 Milliarden Euro aus dem Brüsseler Topf steckt die Regierung in die Fortsetzung der Innovationsprämie für den Kauf von Elektro- und Hybridautos. Die Prämie von bis zu 6000 Euro pro Fahrzeug sollte eigentlich zum Jahresende auslaufen, nun wird sie bis 2025 fortgeführt, allerdings mit „angepassten Förderkriterien“. Bis 2025 sollen 50.000 Ladepunkte für E-Autos erstellt werden, dafür werden 700 EU-Millionen eingesetzt. Insgesamt sind 42 Prozent der Gelder für Klimaschutzprojekte eingeplant.

Kinderbetreuung: Für ein Investitionsprogramm des Bundes zum Ausbau der Kinderbetreuung werden 500 Millionen Euro verwendet.

Gebäudesanierung: 2,5 Milliarden Euro gehen in ein Programm für die energiesparende Sanierung von Wohngebäuden und den Neubau von Effizienzhäusern.

Lehrer-Laptops: Der Kauf von Laptops und anderen Geräten für Lehrer wird mit 500 Millionen Euro gefördert. In eine Internetbildungsplattform, Kompetenzzentren und die Modernisierung des Unterrichts bei der Bundeswehr gehen knapp eine Milliarde Euro.

Digitalisierung: Mehr als die Hälfte der Gelder sollen den digitalen Wandel fördern, der Anteil ist damit weit höher, als es die EU verlangt. Schwerpunkte sind zwei Milliarden Euro für die Autoindustrie, 700 Millionen für die Bundeswehr, 500 Millionen Euro für die Bahn. Ein flächendeckendes Verwaltungsangebot im Internet – mit 575 Einzelleistungen – wird mit drei Milliarden Euro gefördert.

Rentenübersicht: Verbraucher sollen sich auf einem Internetportal schnell informieren können, wie hoch ihre Ansprüche aus gesetzlicher und privater Altersvorsorge genau sind. Die Digitale Rentenübersicht ist für 2023 geplant und wird mit 34 Millionen bezuschusst.

Corona-Impfstoff: In die beschleunigte Entwicklung von Corona-Impfstoff lenkt das Programm 750 Millionen Euro.

Gesundheit: Der öffentliche Gesundheitsdienst soll als Lehre aus der Pandemie gestärkt werden, 800 Millionen stehen zur Verfügung. Und moderne Notfallkapazitäten in Krankenhäusern werden mit drei Milliarden bezuschusst. Zu Demonstrationszwecken sprachen Merkel und von der Leyen per Video mit dem Gesundheitsamt in Köln, dessen digitale Modernisierung als beispielhaftes Projekt für das deutsche Programm dient.

Insgesamt 750 Milliarden Euro stehen den 27 EU-Staaten mit dem Aufbaufonds zur Verfügung, gut die Hälfte davon als „geschenkte“ Zuschüsse, der Rest als Darlehen. Es handele sich um das größte Konjunkturprogramm in der Geschichte der EU, lobte von der Leyen. Für den Fonds darf die EU-Kommission erstmals in großem Stil selbst Schulden machen – für die allerdings die Mitgliedstaaten die Garantie übernehmen. Für Berlin ist es ein wichtiges Solidaritätssignal an Europa: Der Bundesrechnungshof kalkuliert, dass Deutschland zur Finanzierung eine Rückzahlungsverpflichtung von 94,3 Milliarden Euro eingegangen ist.

Deutsche Europaabgeordnete üben indes Kritik: Die EU-Kommission erwartet, dass die Mitgliedstaaten parallel zum Empfang der Milliardentransfers auch die Brüsseler Reformempfehlungen umsetzen. Deutschland müsste dann etwa sein Rentensystem zukunftsfester machen oder das Ehegattensplitting reformieren. Daran denkt die Bundesregierung aber nicht. Doch die Kommission drückt hier – wie bei anderen Hauptstädten – ein Auge zu: Man sei zufrieden mit den Berliner Versprechen, die etwa auf den Abbau von Investitionshemmnissen zielen, erklärte ein ranghoher Kommissionsbeamter am Dienstag in Brüssel.

Der Grünen-Finanzexperte Sven Giegold beklagt, die Bundesregierung nutze das Programm in erster Linie zur Umschichtung von Schulden, lasse aber strukturelle Reformen außen vor. „Die Reformverweigerung der Regierung sendet ein fatales Signal nach Europa“, meint Giegold. Der FDP-Europaabgeordnete Moritz Körner spricht von einer „vertanen Chance“ und moniert, Deutschland habe von allen EU-Ländern mit am wenigsten Reformpläne nach Brüssel übermittelt.