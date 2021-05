Woher kommt der Judenhass?

Die Zahl der Straftaten gegen Synagogen und jüdische Einrichtungen nimmt zu. Doch der neue Antisemitismus ist nicht nur hausgemacht – er breitete sich auch im Zuge der Flüchtlingskrise in Europa aus.

Vor dem Pfingstwochenende sorgen sich die Bundesländer, dass es erneut zu Ausschreitungen auf Anti-Israel-Kundgebungen kommen könnte. Überrascht können die Sicherheitsbehörden nicht sein. „Wir haben immer wieder solche Auseinandersetzungen gehabt“, sagte Jörg Radek, Vizechef der Gewerkschaft der Polizei (GdP), unserer Redaktion. Im Jahr 2020 hat das Bundeskriminalamt (BKA) so viele antisemitische Straftaten wie nie zuvor registriert: 2351.

Die Polizei drängt Teilnehmer der Demonstration verschiedener palästinensischer Gruppen im Berliner Stadtteil Neukölln ab. In mehreren deutschen Städten kam es wegen des Nahost-Konflikts zu Ausschreitungen. © dpa

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus sieht Antisemitismus „bei einem kleinen Teil“ der Muslime in Deutschland. Dagegen müsse man energisch vorgehen. „Wir müssen uns fragen, wenn Menschen zu uns kommen, inwieweit wir einfordern können, dass sie unsere Werte teilen. Denn zu unseren Werten gehört auch der Schutz jüdischen Lebens.“ Wer das nicht achte, habe sein Gastrecht hier verwirkt“, sagte er ntv.

Gesamtgesellschaftliches Problem

Judenfeindlichkeit hat keinen Mi–grationshintergrund. Sie ist großteils hausgemacht und rechtsextrem. Im linken Spektrum und bei muslimisch geprägten Demonstranten richtet sich der Antisemitismus speziell gegen Israel. Für den Antisemitismus-Beauftragten der Bundesregierung, Felix Klein, ist israelbezogener Judenhass „die verbreitetste Form von Antisemitismus“. Er sei ein gesamtgesellschaftliches Problem, in allen Religionen und politischen Milieus vertreten.

Auch die importierten Konflikte aus der Nahostregion sind nicht zu bestreiten und als Treiberfaktor der Frau bewusst, die 2015 für ihre Weltoffenheit und Toleranz geachtet wurde: Angela Merkel (CDU). Im israelischen Fernsehsender Channel 10 News erklärte die Kanzlerin 2018: „Wir haben jetzt auch neue Phänomene, indem wir Flüchtlinge haben oder Menschen arabischen Ursprungs, die wieder eine andere Form von Antisemitismus ins Land bringen.“

Wenn der Nahostkonflikt eskaliert, knallt es auch in Europa, aktuell in Großbritannien, Frankreich und Deutschland, in Staaten mit einem hohen Anteil von Muslimen. Leidtragende sind die Juden, die für jede politische Handlung der israelischen Regierung kollektiv in Haftung genommen werden. Nachdem 2000 die zweite Intifada begonnen hatte, kam es dem Expertenkreis Antisemitismus zufolge zu „der juden- und israelfeindlichen Welle von 2002, in der erstmals junge Muslime als Tätergruppe in einigen europäischen Ländern hervortraten“. Das Echo klingt jedes Mal ähnlich: Empörung, Politiker, die sich mit der Androhung von Härte zu Wort melden, Polizeischutz für jüdische Kindergärten, Schulen und Synagogen, Rufe nach einer Imamausbildung in Deutschland, „aktuelle Stunden“ im Bundestag. Gerade erst forderte der CSU-Landeschef im Bundestag, Alexander Dobrindt, die Länder auf, ein Verbot von Demonstrationen mit absehbar antisemitischen Krawallen zu „prüfen“.

Kein Politiker, kein Verbandsvertreter, kein Innenminister hätte vom Hassausbruch am Wochenende überrascht sein dürfen. Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, war es sicher nicht. Als 2015 und 2016 mehr als eine Million Flüchtlinge ins Land kamen – überwiegend aus dem Nahen Osten – sah er harte Zeiten auf die Juden in Deutschland zukommen.

Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingspolitik sagte er, „viele der Flüchtlinge fliehen vor dem Terror des ,Islamischen Staates‘ und wollen in Frieden und Freiheit leben, gleichzeitig aber entstammen sie Kulturen, in denen der Hass auf Juden und die Intoleranz feste Bestandteile sind.“ Wer mit einem solchen Feindbild groß geworden ist, lege es nicht einfach beim Grenzübertritt ab.

Judenfeindliche Haltung

2015 zeigten in einer Umfrage der Anti-Defamation-League 14 Prozent der Christen in Deutschland antisemitische Neigungen, 20 Prozent unter den Atheisten und 56 Prozent bei Muslimen. Zwei Expertenkreise – 2008 und 2013 vom Bundestag eingesetzt – erforschten den Antisemitismus in allen Facetten, auch den „Import antisemitischer Prägungen aus den Herkunftsländern“. Der Nahostkonflikt sei dort „ein präsentes und oft auch gezielt aufrechterhaltenes Thema“.

Davon haben sich die Verbände großteils frei gemacht. Sowohl der Zentralrat der Muslime in Deutschland als auch der Moscheeverband DITIB verurteilten die Angriffe gegen Juden: „Wer Rassismus beklagt, selbst aber antisemitischen Hass verbreitet, verliert alle Glaubwürdigkeit und muss mit meinem entschiedenen Widerstand rechnen.“ Die Haltung der Verbände ist dem Antisemitismus-Beauftragten Klein nicht verborgen geblieben. Er nimmt sie in die Pflicht.

Die Integrationsstaatsministerin Annette Widmann-Mauz (CDU) fordert: „Wir müssen Antisemitismus und Judenhass mit aller Härte des Gesetzes begegnen.“ Gewerkschafter Radek ist für klare Kante: „Wer Israel das Existenzrecht abspricht, verstößt gegen unsere Werte.“ Wer in Deutschland das Gastrecht genieße und es missbrauche, „muss mit Konsequenzen rechnen, bei Flüchtlingen: bis hin zu einer Abschiebung“. Kritik an Israels Politik sei durch die Versammlungsfreiheit gedeckt, Antisemitismus nicht.