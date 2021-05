Woelki soll nicht firmen

Düsseldorf/Köln. Mehr als 140 Mitglieder einer Düsseldorfer Kirchengemeinde protestieren dagegen, dass der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki bei ihnen Jugendliche firmen will. In einem Offenen Brief schreiben sie dem Chef des größten deutschen Bistums: „Sie sind für uns – leider – nicht mehr glaubwürdig. Wir haben das Vertrauen verloren, dass mit Ihnen als Erzbischof ein wirklicher Neuanfang gelingen kann.“ Deshalb solle Woelki einen anderen Priester damit beauftragen, am 9. Juni 17 Jugendliche in der Gemeinde St. Margareta zu firmen – ein Ritual, mit dem nach katholischem Verständnis die Verbindung mit der Kirche gestärkt wird. Das Erzbistum Köln wollte dazu keine Stellungnahme abgeben.

Seit Monaten in der Krise

Das Erzbistum befindet sich seit vielen Monaten in einer tiefen Krise, die sich unter anderem in einer Welle von Kirchenaustritten spiegelt. Die Gemeinde St. Margareta ist von dem Missbrauchsskandal besonders betroffen: Zwei Pfarrer, die des Missbrauchs verdächtigt werden, waren hier tätig – einer ist mittlerweile gestorben. In beiden Fällen wird Woelki vorgeworfen, zu lange seine schützende Hand über die Priester gehalten zu haben. Der Strafrechtler Björn Gercke hat Woelki in seinem im März vorgestellten Gutachten allerdings von Pflichtverletzungen freigesprochen. dpa