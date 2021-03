Tel Aviv. „Und jetzt bitte alle die Handys abschalten“, ruft es aus dem Lautsprecher. Ein paar Besucher greifen noch schnell zu ihrem Smartphone, um ein letztes Selfie zu posten, bevor das Konzert beginnt. Es ist nicht irgendein Konzert, das heute im Wohl-Amphitheater in Tel Aviv stattfindet: Es ist das erste große Event seit letztem Frühling. Und es findet exklusiv für geimpfte Besucher statt. An der Eingangsschleuse zum Amphitheater herrscht ein strenger Ton. „Grüner Pass, Personalausweis, Ticket“, fordert der Kontrolleur von jedem, der hineinwill. Ein Aufseher steht daneben und überwacht, dass es keine Ausnahmen gibt.

Der grüne Pass wird in Israel allen ausgestellt, die schon an Covid-19 erkrankt waren oder doppelt geimpft sind. Sobald sieben Tage nach der zweiten Impfung vergangen sind, kann man sich online die grüne Marke herunterladen und sie dann als Ausdruck oder auf dem Handy mit sich herumtragen. So kommt man dann auch dorthin, wo die Ungeimpften noch nicht hindürfen: ins Schwimmbad, ins Fitnessstudio, in Hotels oder eben ins Theater.

Die 62-jährige Hillary ist heute Abend mit ihrer Freundin Ida gekommen, um die in Israel berühmte Sängerin Nurit Galron live zu sehen. „Ich hatte ja schon Karten für Galrons Konzert im August, aber das wurde dann abgeblasen, wie so vieles“, erzählt sie. Für Hillary, die vor Corona jede Woche ein Konzert oder eine Theateraufführung besucht hatte, waren die vergangenen Monate eine harte Zeit. „Sie ist bühnensüchtig“, erklärt Ida und grinst.

Der süße Duft der Freiheit

Die meisten der rund 200 Konzertbesucher heute Abend sind über 50 Jahre alt. Das liegt nicht nur daran, dass die Zeit, als Galron mit ihren großen Hits die Charts stürmte, schon vergangen ist. Sondern auch daran, dass in dieser Altersgruppe bereits 90 Prozent geimpft sind. Viele klatschen, springen vor Begeisterung von ihren Stühlen auf. Der süße Duft der Freiheit liegt über dem Areal. „Leute, wir schreiben heute Geschichte!“, ruft Tel Avivs Bürgermeister Ron Huldai durchs Mikrofon. Die Menge jubelt ihm begeistert zu.

Huldai hat das Konzert veranstaltet, um ein Zeichen zu setzen, dass Tel Avivs Kulturleben aus dem Tiefschlaf erwacht ist. Das hatte er schon einmal versucht. Im Frühsommer, zum Ende der ersten Epidemiewelle, ließ er sich von Kameras vormittags in eine Bar begleiten, um einen Wodka zu kippen, ein Lied anzustimmen und ein Tänzchen hinzulegen. Man werde sich von Corona doch nicht den Spaß verderben lassen, sagte Huldai. Einige Wochen später rollte die zweite Welle über Israel hinweg und belehrte den Bürgermeister eines Besseren.

Nun sieht es aber so aus, als ginge es endgültig bergauf. Dieses erste Live-Konzert ist nur der Auftakt. Allein am kommenden Wochenende sind im Tel Aviver Bloomfield-Stadion vier Grünpass-Konzerte geplant. Die Sportstätte hatte sich erst im August 2019 nach längerer Renovierung in neuem Glanz präsentiert – nur um ein halbes Jahr später coronabedingt schließen zu müssen. Und diesmal prescht Tel Aviv nicht allein vor, auch die Regierung in Jerusalem wagt sich an drastische Schritte: Bereits am Sonntag sollen Cafés und Restaurants öffnen. Geimpfte dürfen drinnen Platz nehmen, Ungeimpfte draußen.

Der Flughafen erwacht aus seinem Tiefschlaf: Israelis mit grünem Pass dürfen wieder frei einreisen und müssen danach nicht einmal in Quarantäne. Angesichts der am 23. März stattfindenden Parlamentswahl dürfen sich auf Wahlkampfveranstaltungen sogar 500 Menschen versammeln – auch hier aber unter der Voraussetzung, dass sie geimpft sind. Zwar ist die Infektionsrate immer noch hoch, allein am Mittwoch kamen 4000 neue Corona-Fälle hinzu. Im Schnitt gibt es 275 Neuansteckungen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche.

Das sind Zahlen, die noch vor wenigen Monaten alle Alarmglocken hätten schrillen lassen. Jetzt ist das anders, weil die hohe Impfrate unter den Älteren auch die Zahl der schwer erkrankten Patienten zurückgehen lässt. Sie liegt nun auf dem niedrigsten Stand seit zehn Wochen. Experten, wie etwa die medizinische Regierungsberaterin Orly Greenfeld, raten dennoch zur Vorsicht. Wenn man jetzt den Flugverkehr öffne, berge das die Gefahr, dass neue Mutationen ins Land kommen, gegen die der Impfstoff vielleicht nicht so gut wirkt.

„Wir haben Corona nicht hinter uns“, sagt auch der 58-jährige IT-Techniker Ido aus Tel Aviv, der auf den hinteren Reihen des Amphitheaters Platz genommen hat und wartet, dass Sängerin Galron die Bühne betritt. Richtig aufatmen, so sagt Ido, werde er erst, „wenn sich auch die Jüngeren impfen lassen“. Von den 20- bis 30-Jährigen ist nur ein Drittel immunisiert. Dass sich ausgerechnet diese ungeschützte Altersgruppe am vergangenen Wochenende zu Partys in Tel Avivs Innenstadt einfand, um das jüdische Purim-Fest zu feiern, sorgt bei vielen für Ärger. Epidemiologen befürchten, dass sich die Events schon bald in einem Anstieg der Infektionszahlen niederschlagen könnten.

Während sich in Europa viele Menschen fragen, wann sie wohl Zugang zur Spritze haben werden, bittet die israelische Regierung darum, den vorhandenen Impfstoff unters jüngere Publikum zu bringen. Kaum ein Auftritt des Premierministers, der derzeit nicht mit dem Aufruf „Geht impfen!“ endet. Radiospots stacheln die Zuhörer an, alles stehen und liegen zu lassen – denn nichts sei derzeit so wichtig wie die Impfung.