Mannheim/Ludwigshafen. Nach den neuen Corona-Beschlüssen bleibt es vielen Unternehmen weiter verwehrt, ihre Türen zu öffnen. Das ärgert, frustriert und enttäuscht die Firmen, wie die drei Industrie- und Handelskammern (IHK) der Region mitteilen. Die Unternehmen verstünden nicht, „warum sie weiterhin geschlossen bleiben müssen, obwohl sie ausgefeilte Hygienekonzepte umgesetzt haben und von ihnen kein erkennbares Risiko ausgeht“, sagt der Präsident der IHK Rhein-Neckar Manfred Schnabel. „Es ist frustrierend, dass das Impfen und Testen weiterhin nur schleppend verläuft und die digitale Nachverfolgung immer noch nicht zufriedenstellend funktioniert.“

„Komplexe Einzelregelungen“

Zudem habe das RKI gerade Hotels und dem Einzelhandel ein niedriges und Kinos sowie Gastronomie ein moderates bis niedriges Risiko bescheinigt. Betriebe, die mit Hygienekonzepten und einer geringen Kontaktintensität die Sicherheit von Mitarbeitenden sowie Kundinnen und Kunden gewährleisten können, müssten öffnen dürfen, fordert der IHK-Präsident. Auch die IHK Pfalz spricht von Ernüchterung, auch wenn es einige Schritte in die richtige Richtung gebe. Jürgen Vogel, stellvertretender Hauptgeschäftsführer IHK Pfalz: „Der Stufenplan erfüllt zwar eine Forderung der Wirtschaft, zeichnet sich aber insbesondere durch sehr komplexe Einzelregelungen aus.“

Matthias Martiné, Präsident der IHK Darmstadt Rhein Main Neckar, spricht auch über Enttäuschung und Verärgerung. Und: „Hauptkritikpunkt ist das ausschließliche Festhalten an der 7-Tage-Inzidenz.“ Es fehle die Verzahnung von Öffnungs- und Teststrategie. Auch kritisiert er, dass unklar sei, wann Schnell- und Selbsttests für den flächendeckenden Einsatz zur Verfügung stünden. Dass man Unternehmen für die Testung von Mitarbeitenden in die Pflicht nehmen wolle, sei nicht hinreichend bedacht worden. Ein Sprecher die IHK Darmstadt weist darauf hin, dass Südhessen an drei andere Bundesländer grenzt. „Insofern sind die gleichen Regelungen in allen Bundesländern enorm wichtig für unsere Unternehmen. be/jor