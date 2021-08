Wird Fall neu aufgerollt?

Karlsruhe. Das Urteil im NSU-Prozess wird derzeit am Bundesgerichtshof (BGH) überprüft – nun gibt es offensichtlich erste Entscheidungen. Die obersten Strafrichterinnen und -richter in Karlsruhe kündigten am Donnerstag voraussichtlich für den 19. August eine Pressemitteilung an. Darin sollen „weitere Entscheidungen im sogenannten NSU-Verfahren“ bekanntgegeben werden, wie es hieß. Zudem werde „über den weiteren Fortgang des Verfahrens“ informiert. (Az. 3 StR 441/20)

Das Mammutverfahren um die Morde und Anschläge der Neonazi-Terrorzelle „Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU) war am 11. Juli 2018 nach mehr als fünf Jahren und über 400 Verhandlungstagen zu Ende gegangen. Das Oberlandesgericht (OLG) München verurteilte Beate Zschäpe, die einzige Überlebende des Trios, als Mittäterin zu lebenslanger Haft. Außerdem stellten die Richter die besondere Schwere der Schuld fest. Die 46-Jährige hat dagegen Revision eingelegt.

Der BGH prüft das Urteil ausschließlich auf Rechtsfehler. Hält es der Überprüfung stand, wird es rechtskräftig. Haben die Revisionen Erfolg, heben die Richter es ganz oder teilweise auf. Im äußersten Fall müsste der Prozess von vorn beginnen. dpa