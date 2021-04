Europas vergessener Krieg im Donbass war nie vorbei. Seit einigen Wochen nimmt er wieder an Intensität zu. Die verzweifelten Menschen in der Ostukraine leiden aber nicht nur am jahrelangen militärischen Konflikt, sondern auch an Corona. Ein Ortsbesuch.

Kurz hinter Torezk hat die ukrainische Armee einen Checkpoint errichtet, ein Provisorium unter einem Tarnnetz, bemannt mit einer

...