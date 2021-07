„Wir müssen hier raus“

Eingestürzte Häuser und überflutete Städte. Es ist eine Katastrophe, wie sie Deutschland lange nicht erlebt hat. Noch sind nicht alle Menschen in Sicherheit.

Gigantische Wassermassen fließen durch die Straßen, ganze Orte versinken in braunen Fluten. Es sind unfassbare Bilder und Szenen, die sich in vielen Teilen Deutschlands abspielen – besonders betroffen von der Katastrophenflut sind die Eifel und Nordrhein-Westfalen. Dutzende Menschen sterben nach den Überflutungen. Zahlreiche Männer und Frauen werden noch vermisst. Mehrere Häuser sind eingestürzt. Menschen fliehen in ihrer Not auf ihre Hausdächer und warten auf Rettung. Etwa 200 000 Menschen sind deutschlandweit ohne Strom.

„Das ist die größte Katastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg“, sagte Jürgen Pföhler, Landrat in Ahrweiler. Der Landkreis in Rheinland-Pfalz ist mit am stärksten von der Katastrophe betroffen. Hier hat sich die Zahl der Toten auf mindestens 18 erhöht. Hundert Häuser wurden zerstört. Die reißende Ahr hat sie einfach weggespült – vielfach waren die Menschen noch im Haus. Eine Frau konnte den Wassermassen nicht entkommen. Sie ertrank in ihrer Souterrain-Wohnung.

Auch der kleine Ort Schuld im Kreis Ahrweiler ist betroffen: „Es fehlen drei Häuser, die die Sturmflut mitgerissen hat“, sagt Ortsbürgermeister Helmut Lussi. „Autos sind weggeschwommen und Gastanks wurden weggerissen. Es sieht verheerend aus, wie nach einem Bombenanschlag. Es gibt Schäden, die gehen, glaube ich in die Millionenhöhe.“

Yvonne Glasner ist erst vor zwei Wochen mit ihrer Familie in ihr Häuschen eingezogen. Im Fernsehinterview berichtet sie, welche dramatischen Szenen sich in der Nacht zu Donnerstag abgespielt haben: Ganz schnell seien „Keller und Garage vollgelaufen, sagt sie und ergänzt, sie könne es immer noch nicht fassen.

Mit belegter Stimme berichtet sie, wie dann „das Auto ihres Schwiegervaters und noch andere Autos“ am Schlafzimmerfenster vorbeigeschwommen sind. „Auch der Kühlschrank trieb uns schon entgegen.“ Eigentlich hatten sie sich schon zum Schlafen hingelegt. Doch dann hat sie alle wachgeschrien und gerufen: „Wir müssen hier raus!“

Sorge um Pflegebedürftige

Sie und ihre Familie sind in Sicherheit. Aber sie macht sich Sorgen um ihre Angehörigen, die sich wie viele in ihren Häusern nach oben geflüchtet haben. „Meine Schwiegereltern sitzen im zweiten Stock fest. An die kommt man überhaupt nicht mehr ran. Sie sind komplett eingeschlossen.“ Sie selbst hat keinen Strom und nur noch die Hoffnung, dass sie überhaupt wieder in ihr Haus zurückkann.

Auch Andy Neumann, Polizist aus Ahrweiler, wurde vom „Wasser kalt erwischt“, wie er am Telefon berichtet. Das Klavier und die Bilder seiner Schwiegermutter seien in die Fluten gespült worden. Gemeinsam mit seiner Frau hat er versucht, andere wichtige Dinge ins Dachgeschoss zu transportieren. „Gott sei Dank haben die Kinder geschlafen.“ Und glücklicherweise kam die Familie bei Freunden unter.

Verzweiflung ist auch bei Jessica Groß zu spüren. Die Altenpflegerin aus Ahrweiler sagt: „Es ist so furchtbar, es sieht so aus wie im Krieg, Autos hängen auf Bäumen, alles ist überflutet, durch die vielen Absperrungen kommt man kaum nach Hause.“ Doch zum Weinen bringt die 30-Jährige, dass sie und ihre Kollegen viele ihrer Patienten gar nicht erreichen können: „Wir wissen noch nicht einmal, wie es ihnen geht, denn die Telefone funktionieren nicht und viele könnten noch nicht mal den Notruf wählen.“

Dramatische Bilder kommen auch aus Teilen von Nordrhein-Westfalen. 15 Menschen kamen allein in Euskirchen bei Köln ums Leben, meldet die Polizei. In Solingen starb ein 82 Jahre alter Mann nach einem Sturz im überfluteten Keller seines Hauses, weil er mit dem Kopf unter Wasser geraten war. An der Steinbachtalsperre mussten mehrere Orte evakuiert werden. Die Talsperre wurde von einem Sachverständigen als „sehr instabil“ eingestuft. 4500 Einwohner sind betroffen.

Viele Orte in NRW sind immer noch von der Außenwelt abgeschnitten. So auch das sauerländische Altena. „Es ist wirklich sehr bedrückend hier“, sagte ein Kreis-Sprecher. Das Wasser fließe noch immer kniehoch durch die Straßen. Ein Feuerwehrmann hatte am Mittwoch hier sein Leben verloren.

Bewohner aus Altena berichten am Telefon von Autos, die in der Brühe schwimmen und dem Geruch von Öl und Diesel, der über der Stadt liegt. Straßen seien zu vermüllten Grachten geworden, Keller und Geschäfte vollgelaufen. „Bei den Ersten werden langsam die Lebensmittel knapp“, sagt ein Mann. Auch im Ruhrgebiet ist die Lage teilweise dramatisch. Die Stadt Hagen steht teilweise unter Wasser. Hier hilft die Bundeswehr mit, die Schäden einzudämmen. Hundert Soldaten sind im Einsatz. Am Donnerstag wurden zwei weitere Panzer geschickt. In Bochum machte das Wasser die Menschen vorübergehend wohnungslos. Deshalb mussten Ralf und Dorette Bickert ein Notquartier beziehen. Dorette Bickert zeigt Fotos auf dem Handy: Die abgesackte Straße, Fontänen schießen aus Gullys. „Unser Badezimmer ist im Keller, gerade erst neu.“

Polizei geht gegen Plünderer vor

Entsetzt zeigte sich die Polizei über Plünderer, die in Stolberg bei Aachen unterwegs waren. Einer wollte einen Juwelier überfallen, die Polizei konnte den Verdächtigen aber festnehmen. Auch in einen Supermarkt wurden sie gerufen. Hier konnten die Unbekannten flüchten. Eine Hundertschaft der Polizei bewache nun die leerstehenden Häuser.

Betroffen von den Folgen des schweren Unwetters sind auch Deutschlands Nachbarstaaten Belgien, Luxemburg und die Niederlande. Mindestens sechs Menschen sollen ihr Leben verloren haben. In den nächsten Tagen wird der Niederschlag weniger und man kann mit den Aufräumarbeiten beginnen, so die Hoffnung der Feuerwehren. Eine Bitte hat die Polizei: Menschen sollten die Arbeiten der Rettungskräfte nicht mit ihrer Schaulust stören.