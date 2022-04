Wir lassen uns nicht vertreiben!

Diese Menschen wollen oder können die Ukraine trotz des Krieges nicht verlassen. Einige zeigen ihr letztes Handy-Foto aus friedlichen Tagen

Sie sind Soldaten, Rentnerinnen, arbeiten als Priester, Ärztinnen, Pfleger, Helfer oder wurden während der Kampfhandlungen in den zurückliegenden Wochen verletzt: Viele dürfen, können oder wollen die Ukraine im Krieg nicht verlassen. Die Reporter Jan Jessen (Text) und Reto Klar (Fotos) haben die Menschen in Städten wie Lwiw, Iwano-Frankiwsk oder Donezk um etwas Zeit für ein Porträt und ein Gespräch gebeten. Sie erzählen, warum sie bleiben; Während die einen gegen die russische Armee kämpfen, unterstützen die anderen sie dabei. Alle wurden durch den russischen Einmarsch aus ihrem Alltag gerissen. So gibt es ein Leben vor dem Krieg und das jetzige Leben, das bestimmt ist von Zuversicht und dem Willen, einen persönlichen Beitrag zur Verteidigung des Landes gegen die russischen Invasoren zu leisten – und sei es mit der Mistgabel. Die Reporter haben auch mit zwei älteren Frauen gesprochen. Eine davon hat im Zweiten Weltkrieg noch den Einmarsch der Deutschen miterlebt. Einige der Gebliebenen zeigen ein letztes Handy-Foto aus friedlichen Tagen.