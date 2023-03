Winterdürre hat Frankreich im Griff

Paris. Das Talent guter Karikaturisten besteht darin, das Humorvolle jeder Situation herauszustellen. „Es regnet nicht mehr in Frankreich“, steht über einer Zeichnung des französischen Künstlers Sanaga von zwei Figuren auf einer bräunlichen, ausgedörrten Erde. „Man vermisst fast schon François Hollande“, sagt eine von ihnen, und im Vordergrund marschiert der Ex-Präsident unter einer schwarzen Wolke, aus der es zielgenau auf ihn herabregnet.

Hollande hatte das Pech, bei wichtigen Ereignissen unter freiem Himmel, beginnend mit seiner eigenen Amtseinführung 2012, erbarmungslos durchnässt zu werden. Heute könnte Frankreich eine Art „Regengott“ gebrauchen. Seit 33 Tagen gab es keine nennenswerte Niederschläge – es ist die längste Trockenperiode zu dieser Jahreszeit seit Beginn der Aufzeichnungen.

Die Grundwasser-Reserven sind niedrig, die Böden in manchen Regionen jetzt schon so trocken wie sonst Ende Mai. Seen, Flüsse und Bäche haben einen niedrigen Wasserspiegel. Das Ministerium für den ökologischen Wandel gibt das Defizit von Regenwasser in den vergangenen sechs Monaten mit 15 Prozent an. „Kein einziges Departement befindet sich im Normbereich“, so der zuständige Minister Christophe Béchu. Er ließ keinen Zweifel daran, dass der Klimawandel Hauptursache für die Entwicklung ist, die sich so fortsetzen dürfte: In den nächsten Jahren werde Frankreich durchschnittlich über 15 bis 40 Prozent weniger Wasser verfügen als bisher.

Rasen nicht wässern

Gerade führte Béchu Gespräche mit den Präfekten als den Verwaltungschefs der Departements, die für die wichtigsten Grundwasserreservoirs in Frankreich zuständig sind. Noch im März soll ein nationaler „Wasser-Plan“ vorgestellt werden, um den Problemen, die auf das Land zukommen, so gut wie möglich vorzubeugen. Bereits 2022 galt als Hitze-Rekordjahr mit Bränden und Dürre im Sommer, die nicht nur den Landwirten zu schaffen machte. „Im vergangenen Jahr hatten 700 Gemeinden zeitweise kein fließendes Wasser“, erinnerte Béchu. „Wenn wir in diesem Sommer nicht 1500 oder 2000 Orte in dieser Situation haben wollen, müssen wir rationieren.“

In fünf südfranzösischen Departements wurden erstmals bereits im Winter Dekrete zur Begrenzung des Wasserverbrauchs erlassen. Mancherorts dürfen Rasen oder Fußballfelder nicht mehr gesprengt, Terrassen und Autos nicht gewaschen werden. Die Bürgermeister von neun südfranzösischen Dörfern setzen die nächsten vier Jahre alle Baugenehmigungen aus. Dies sei besser als „künftigen Besitzern das Bauen zu erlauben, ohne dass sie dann mit Wasser versorgt werden können“, sagte einer von ihnen in der Presse.

In Paris und anderen Metropolen droht sich die Trockenheit auf die Luftqualität auszuwirken. Auch Präsident Emmanuel Macron mahnte vor ein paar Tagen beim Besuch der Landwirtschaftsmesse in Paris ein Umdenken an. „Die Zeiten des Überflusses sind vorbei“, sagte er. „Das Land muss es mit dem Wasser so halten wie mit der Energie.“ Überall sollten Speichersysteme entstehen. Es besteht Handlungsspielraum, denn bis zu 20 Prozent des Trinkwassers versickert durch Lecks und undichte Rohrleitungen.

Außerdem wird in Frankreich dem Umweltministerium zufolge weniger als ein Prozent des aufbereiteten Wassers wiederverwendet. In Spanien sind es 14, in Israel 85 Prozent. Nur 77 der 30 000 französischen Kläranlagen können gereinigtes Wasser wieder zur Nutzung bereitstellen. Auch das soll sich Minister Béchu zufolge bessern.