Stuttgart. Winfried Kretschmann holt gerne aus. Gerne auch bis zurück zu den alten Griechen. Wichtig sei in der Politik, die Dinge zu durchdenken, zu beraten und erst dann zu entscheiden. „Das macht einen nicht schwach, sondern stark, sagt der Perikles“, zitiert Kretschmann aus seiner Schatztruhe der Zitate. Wenn man den 72-Jährigen über den Staatsmann im antiken Athen sprechen hört, dann könnte man denken, er habe schon immer ein Staatsmann werden wollen. Aber dass der Grüne mal die schwarze Hochburg Baden-Württemberg erobern und über Jahre besetzt halten würde, daran hat er lange nicht im Traum gedacht. Und selbst die eigenen Leute trauten ihm das Amt des Regierungschefs nicht so recht zu.

Ausgerechnet dieser kauzige Mann von der Schwäbischen Alb hat die Grünen größer als die CDU gemacht. „Ländle steht für Bescheidenheit, dass man nicht so angibt wie die Bayern mit ihrem mia san mia“, sagt er und trifft damit einen Nerv. Dabei vereint er einige politische Widersprüche in sich: Er ist bürgerlich und gläubig und trotzdem ein Öko. Er war als Student linksextrem, heute ist er Oberrealo, der auch mit der Wirtschaft im Autoland kann. Bei der CDU halten ihn viele für abgehoben, altmodisch und einen „Schönwetter-Ministerpräsidenten“. Aber Kretschmann genießt das Vertrauen der meisten Baden-Württemberger. Wie konnte es dazu kommen?

Fangen wir von vorne an: 42 Jahre ist es her, dass der Lehrer für Ethik, Biologie und Chemie die Grünen im Südwesten mitgründet. Er gehört schon der ersten grünen Parlamentsgruppe an, die 1980 in Stuttgart in den Landtag eines Flächenlandes einzieht. Kretschmann ist schon damals kein Bürgerschreck, er kommt im grauen Anzug und nicht mit Turnschuhen. Für die Grünen folgen Jahrzehnte auf den harten Oppositionsbänken. Lange sieht es so aus, als würde sich das auch nie ändern im Land von Lothar Späth und Erwin Teufel.

Der Mann aus Sigmaringen ist schließlich einer der ersten, der sich eine Koalition mit der übermächtigen CDU vorstellen kann. Nach der Landtagswahl 2006 ist es fast soweit: Der damalige CDU-Regierungschef Günther Oettinger führt die Gespräche, doch Fraktionschef Stefan Mappus durchkreuzt die Pläne. Der Grüne gibt nicht auf. Noch im Mai 2010 – Oettinger ist da längst EU-Kommissar in Brüssel und Mappus Nachfolger – kann sich Fraktionschef Kretschmann sogar ein Bündnis mit dem 18 Jahre jüngeren Pforzheimer vorstellen. In seiner Partei trifft das nicht nur auf Gegenliebe.

Aber der Konflikt um Stuttgart 21, die Atomkatastrophe in Fukushima kurz vor der Landtagswahl 2011 und das Rambo-Image von Mappus stellen alles auf den Kopf. Gerade mit seinem bedächtigen, ernsthaften Wesen wird Kretschmann zu Mappus’ Gegenbild und gewinnt auch in konservativen ländlichen Regionen Vertrauen. Seine Grünen überholen gemeinsam mit der SPD die schwarz-gelbe Koalition. „Alle meine Gegner haben deswegen meine Wahl als Unfall der Geschichte betrachtet, als ein temporäres Ereignis“, sagt Kretschmann. Das temporäre Ereignis dauert zehn Jahre an und dürfte nun verlängert werden.

Lange unterschätzt zu werden, dieses Schicksal teilt Kretschmann mit Angela Merkel. Überhaupt hat er die Kanzlerin oft unterstützt. In der Flüchtlingskrise, kurz vor der Wahl 2016 im Südwesten, sagt er sogar, er bete für Merkel, die damals im Kreuzfeuer der Kritik stand. Auch der pragmatische, präsidiale und eher vorsichtige Stil verbindet die beiden – auch in der Corona-Krise. Doch während Merkel im Herbst nach 16 Jahren aufhört, will Kretschmann weitermachen.

Noch weitere fünf Jahre?

Aber wie lange noch? Seine Frau Gerlinde, mit der er seit 46 Jahren verheiratet ist, war dafür, dass er noch mal antritt. Doch kurz vor der Wahl macht Kretschmann öffentlich, dass sie an Brustkrebs erkrankt ist. Aber er betont, fünf Jahre durchhalten zu wollen, wenn er fit bleibt. Um in Form zu bleiben, geht er gern auf der Alb wandern, wo er „jeden Felsen kennt“. Die beiden haben drei Kinder – zwei Söhne und eine Tochter – und zwei Enkel.

Wenn es ans Aufhören geht, wird Kretschmann sicher wieder bei Perikles oder seiner Lieblingsautorin Hannah Arendt nachschauen. Man müsse in der Politik philosophieren, sonst fehle die Orientierung, findet er: „Was ist mein Kompass, wo will ich hin?“ dpa