Will Armin Laschet Chef der NRW-CDU bleiben?

Düsseldorf. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will sich offenbar für den Fall des Scheiterns als Kanzlerkandidat eine Rückkehroption in die Landespolitik offenhalten. Bei der mit Spannung erwarteten Sitzung des Landesvorstands der NRW-CDU am kommenden Montag wolle Laschet die Verschiebung des eigentlich überfälligen Landesparteitags auf Oktober vorschlagen, erfuhr diese Redaktion von mehreren Vorstandsmitgliedern.

AdUnit urban-intext1

„Rückfahrkarten-Debatte“?

Damit könnte der CDU-Chef bis nach der Bundestagswahl noch Landesvorsitzender in Personalunion bleiben. Laschet hatte zuvor deutlich gemacht, dass er seinen Kanzlerwahlkampf aus dem Ministerpräsidentenamt heraus betreiben wolle.

Offiziell sollen die unsichere Corona-Lage und die hohen Kosten eines Digitalparteitages als Gründe für die Verschiebung angeführt werden. Parteiintern wird aber gemutmaßt, Laschet glaube weiterhin daran, wie einst die Ministerpräsidenten Johannes Rau (1987) oder Edmund Stoiber (2002), nach einer gescheiterten Mission Kanzleramt in der Staatskanzlei weitermachen zu können. Sein Innenminister und enger Vertrauter Herbert Reul (CDU) hatte dieses Ansinnen zuletzt in der „Welt“ öffentlich gemacht: „Armin Laschet muss voll auf Kanzler gehen und ganz auf Sieg setzen. Aber je nach Wahlergebnis würde ich nicht ausschließen, dass er Ministerpräsident bleibt und wieder kandidiert.“

In NRW stehen bereits im Mai 2022 wieder Landtagswahlen an. Die Verschiebung des Parteitags gilt einigen Vorständlern als taktisches Manöver, um die frühzeitige Inthronisierung des „Kronprinzen“ Hendrik Wüst zu verhindern. Der 45-jährige Verkehrsminister und Chef des Wirtschaftsflügels gilt als aussichtsreichster Anwärter auf das Amt des Ministerpräsidenten.

AdUnit urban-intext2

Es gilt als unwahrscheinlich, dass es in den Gremien am Montag Widerspruch gegen die Verschiebung des Landesparteitags geben wird. Niemand wolle den Kanzlerkandidaten Laschet in der für ihn schwierigen Phase weiter schwächen. Allerdings wird darauf hingewiesen, dass eine „Rückfahrkarten-Debatte“ Zweifel an seiner Siegeszuversicht befeuern könnte.