Wieder die lachende Siegerin

Bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz geht die SPD um Ministerpräsidentin Malu Dreyer als klare Siegerin hervor. Die Sozialdemokraten halten die CDU um Spitzenkandidat Christian Baldauf aus Frankenthal klar auf Distanz. Die Christdemokraten müssen das schlechteste Ergebnis in der Landesgeschichte hinnehmen. Erstmals ziehen die Freien Wähler in den Landtag ein – damit sind nun sechs Parteien im Parlament vertreten. Schon wenige Tage später beginnen SPD, Grüne und FDP mit Gesprächen über die Fortsetzung der Ampel-Koalition, diese nimmt im Mai die Arbeit auf.

