Wie teuer wird ein Öl-Embargo?

Berlin/Brüssel. Die EU arbeitet an einem weiteren Sanktionspaket gegen Russland. Und ausgerechnet Deutschland, das bisher bei Energiesanktionen eher für Zurückhaltung war, macht sich dieses Mal stark für ein Embargo. Die Bundesregierung wirbt bei den europäischen Partnern dafür, absehbar auf russisches Erdöl zu verzichten – trotz spürbarer Konsequenzen.

Deutschland deckte bis vor Kurzem noch mehr als ein Drittel seines Ölbedarfs aus Russland, hat diesen Anteil seit Kriegsbeginn aber erheblich gesenkt. Noch zwölf Prozent der Lieferungen kommen laut Wirtschaftsministerium aus Russland. „Die Beendigung der Abhängigkeit von russischen Rohölimporten zum Spätsommer ist realistisch“, heißt es im Fortschrittsbericht Energiesicherheit vom Wochenende.

Rosneft hält 90 Prozent

Hinter den restlichen zwölf Prozent verbirgt sich vor allem ein Unternehmen: die PCK-Raffinerie im brandenburgischen Schwedt. Sie ist eine von zwei Raffinerien in Ostdeutschland, die über die Druschba-Pipeline mit russischem Erdöl versorgt werden. Und anders als der Betrieb in Leuna in Sachsen hat man in Schwedt wenig Interesse, sich andere Lieferanten zu suchen. Denn das Unternehmen gehört zu mehr als 90 Prozent dem russischen Staatskonzern Rosneft. „Wenn ich da anrufe und sage: ‚Hallo, was wollt ihr eigentlich tun, um unabhängig von russischem Öl zu werden?‘, dann nehmen die den Hörer gar nicht ab“, sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Wochenende.

Das ist ein Problem vor allem für Berlin und Ostdeutschland, denn in der Hauptstadt, in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern fahren derzeit neun von zehn Autos mit Kraftstoff aus Schwedt. Auch der Treibstoff für den Berliner Flughafen kommt aus dieser Raffinerie. Sollte jetzt ein Embargo kommen, würde es deshalb in dieser Region „rumpelig“, so formulierte es Habeck am Montag. „Rumpelig heißt: Wir können nicht garantieren, dass die Versorgung immer gewährleistet ist.“

Expertinnen und Experten rechnen generell mit höheren Kraftstoffpreisen, sollte kein russisches Öl mehr in die EU fließen. „Schon die Diskussion über ein Embargo kann dazu führen, dass die Preise steigen“, sagt Marion Jungbluth, Mobilitätsexpertin des Verbraucherzentrale-Bundesverbandes. Problematisch wäre das vor allem, wenn der Anstieg erst dann eintritt, wenn die geplante befristete Energiesteuersenkung der Bundesregierung schon wieder abgelaufen ist. „Es wäre deshalb klug, die Steuersenkung nicht starr auf den 1. Juni zu terminieren, sondern an den Beschluss eines Ölembargos zu koppeln“, sagt Jungbluth.

Noch ist aber gar nicht klar, ob und wann ein Ölembargo der EU gegen Russland kommt. Die EU-Kommission will Dienstag oder Mittwoch ein sechstes Sanktionspaket vorlegen, das als zentrales Element ein Verbot von Ölimporten aus Russland vorsieht – das Verbot soll aber erst in einigen Monaten greifen.

Strikte Ablehnung aus Ungarn

Nach Angaben von EU-Diplomaten ist eine „Abwicklungsphase“ bis Herbst oder womöglich sogar bis Jahresende vorgesehen, während der die EU-Länder noch neue Bezugsquellen organisieren sollen. Mit diesem zeitlichen Zugeständnis, das die Erschütterungen auf dem internationalen Ölmarkt dämpfen soll, hat sich die Kommission vorab die Zustimmung Deutschlands gesichert. Bislang hatte die Bundesregierung massive Bedenken gegen Ölsanktionen geltend gemacht.

Allerdings müssten die 27 Mitgliedstaaten das Ölembargo einstimmig unterstützen. Ein Beschluss könnte theoretisch schon am Mittwoch zustande kommen, doch danach sieht es bislang nicht aus. Auch wenn Deutschland seinen Widerstand aufgegeben hat, herrscht weiter Skepsis in Österreich, Italien, Spanien, Griechenland und der Slowakei – Ungarn lehnt die Maßnahme strikt ab. Das Land ist zu 65 Prozent von Öl aus Russland abhängig.

Als Alternative schlagen die Kritiker vor, einen Preisdeckel oder einen Strafzoll für Energieimporte aus Russland zu verhängen; die Wirkung dieser Maßnahmen ist aber umstritten. Ein Preisdeckel funktioniert nur, wenn Russland ihn akzeptiert. Auf einen Strafzoll könnte Russlands Präsident Wladimir Putin auch mit einem Lieferstopp reagieren.

Zum Paket neuer Strafmaßnahmen gehört auch, dass die russische Sberbank vom Zahlungssystem Swift ausgeschlossen wird. Die Bank war bisher wegen der Abwicklung von Energiegeschäften von Sanktionen ausgenommen. Zudem würde die EU-Kommission gern die russische Lieferung von Brennstäben für Atomkraftwerke in der EU stoppen, was vor allem osteuropäische Länder treffen, aber auch eine geplante französisch-russische Zusammenarbeit torpedieren würde. Ungarn hat auch hier bereits Protest angemeldet. zrb