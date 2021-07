Wie schützen wir unsere Kinder?

Berlin. Bis zum Start des Schuljahres ist es nicht lang, in Schleswig-Holstein nur drei Wochen. Es wird ein Anfang im Zeichen der Pandemie. Niemand kann zweifelsfrei sagen, wie lange die Schulen offenbleiben werden. Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt ist alarmiert. „Wir laufen mit Ansage in einen zweiten Corona-Herbst, und wieder unternimmt die Bundesregierung viel zu wenig, um Kitas und Schulen zu sichern“, warnte die Politikerin im Gespräch mit dieser Redaktion.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Einschränkungen für Kinder und Jugendliche seien „massiv“, sorgt sich auch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU). Für ihn wäre es „entsetzlich“, erzählte er der „Bild am Sonntag“, „wenn wir wieder zu einem Lockdown kämen, der die Jüngsten trifft.“ Das Problem ist, dass die Delta-Variante europaweit für einen Anstieg der Neuansteckungen sorgt, in Deutschland an diesem Sonntag den fünften Tag in Folge. Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert-Koch-Institut (RKI) am Sonntag 745 Corona-Neuinfektionen, so dass die Inzidenz von 5,8 auf 6,2 stieg.

Wie geht es nach den Sommerferien in den Schulen weiter? Offen ist angesichts der wieder steigenden Inzidenzen auch, ob mit oder ohne Maske unterrichtet werden soll. © Frank Rumpenhorst/dpa

Das Virus hat es in Schulen leicht, da die Kinder und der Großteil der Jugendlichen zwischen 12 und 16 Jahren ungeimpft sind. „Die Beispiele Großbritannien oder Israel zeigen, dass es gerade dann auch zu Ausbrüchen in Schulen kommt“, warnt Göring-Eckardt. „Insbesondere mit Blick auf die Delta-Variante dürfen wir keine Zeit mehr verlieren.“

Toter Winkel der Impfkampagne

Bund und Länder hoffen auf ein Schuljahr, „das nicht mehr nur unter der Überschrift Corona steht“, wie der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) dieser Redaktion erklärte. Das hat mit der Sehnsucht nach Normalität zu tun, mit Psychologie. Einerseits. Andererseits drohen höhere Inzidenzen, weshalb Hans prüfen will, „ob die Maskenpflicht im nächsten Schuljahr zumindest vorübergehend noch gebraucht wird“. Schäuble unterstützt das. „Bevor wir riskieren, wieder Schulen schließen zu müssen, bin ich dafür, in geschlossenen Räumen weiter Masken zu tragen.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ein Ende der Maskenpflicht ist nicht in Sicht. Einheitliche Regeln für den Mund- und Nasenschutz fehlen auch nicht in einem Positionspapier, das Göring-Eckardt mit den Grünen-Abgeordneten Kordula Schulz-Asche und Janosch Dahmen erarbeitet hat und dieser Redaktion vorliegt. Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) räumt ein, dass „stundenlanges Maskentragen in den Klassenräumen“ belastend sei. Und doch hält sie es für „noch notwendig, um einen sicheren Schulbetrieb zu gewährleisten“.

Zwar glauben die SPD-Abgeordneten Bärbel Bas und Dirk Wiese, dass der Kampf gegen Corona mit zunehmenden Impfungen in eine neue Phase tritt und man den Schulbetrieb nicht von Inzidenzen abhängig machen sollte. Aber die Analyse lässt außer Acht, dass Kinder und Jugendliche – immerhin 18 Prozent der Bevölkerung – im toten Winkel der Impfkampagne geblieben sind. Für Kinder fehlt ein zugelassenes Vakzin, für Jugendliche eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko), die von Eltern als Orientierungshilfe herbeigesehnt wird. Die Folge: Nur etwa 500 000 Kinder und Jugendliche sind geimpft. „Durch den fehlenden Impfschutz sind die Infektionszahlen bei Kindern und Jugendlichen weiterhin doppelt so hoch wie in der Altersgruppe über 50“, warnt SPD-Chefin Saskia Esken. Wenn die Jüngsten immun werden, dann durch Infektion und Genesung.

Hans schwebt eine Art „Cordon sanitaire“ vor, ein Sperrgürtel von Maßnahmen zum Schutz der Kinder. „Erst einmal sollte man alle Lehrerinnen und Lehrer, aber auch die Eltern impfen. Dadurch sind Schülerinnen und Schüler, die noch nicht geimpft sind, am besten geschützt“, sagt er. „Und wir sollten nicht damit aufhören, zweimal pro Woche in den Schulen zu testen.“ Er habe Vertrauen in die Stiko, ihm liege es fern, Druck auszuüben. Und doch halte er es für selbstverständlich, „fortwährend zu überprüfen und Empfehlungen gegebenenfalls anzupassen“.

Appelle verhallen ungehört

Eine Steigerung der Impfquote ist das Ziel, für das die Grünen unkonventionelle Wege gehen würden. „Mobile Impfteams können vor Ort, in Stadtteilzentren, vor Schulen und in Universitäten, in Einkaufszentren oder Kultur- und Jugendeinrichtungen jene Menschen erreichen, die bisher zurückhaltend waren“, heißt es in ihrem Papier.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Ohne die Stiko zu erwähnen, fordert Schäuble, „man sollte Jüngere impfen, wenn sie es wollen. Wenn wir es durch Impfungen der 12- bis 17-Jährigen schaffen, dass wir Einschränkungen im Schulbetrieb vermeiden, ist das ein gewichtiges Argument.“ Eine ähnliche Position vertritt Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU): „Wir sollten die Kinder und Jugendlichen selbst entscheiden lassen.“ Bisher sind solche Appelle aber weitgehend verhallt.

Neben der fehlenden Stiko-Empfehlung dürfte ein Grund sein, dass eine Erkrankung mit Sars-CoV-2 in der Altersgruppe oft harmlos verläuft. Ein Argument, das Esken nicht gelten lässt, wie sie im Gespräch mit dieser Redaktion klarmacht: „Long-Covid-Folgen wie neurologische Teilleistungsstörungen können jungen Menschen eine gute Zukunft für lange Zeit verbauen.“ Eine Schutzmaßnahme könnte der Einbau von Lüftungsgeräten in Klassenzimmer sein. Der Bildungsdirektor der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), Andreas Schleicher, forderte im MDR, bis zum nächsten Schuljahr müssten Schulen so umgerüstet werden, dass der Unterricht auch bei schwieriger Infektionslage fortgeführt werden könne. „Wir fordern einen Kita- und Schulgipfel“, sagt Göring-Eckardt. Ein „Planungsversagen“ solle sich nicht wiederholen.