Nach seinem Wahlsieg will Olaf Scholz zügig mit Grünen und FDP reden. Sondieren, verhandeln, koalieren. Mit einer Regierungsbildung möglichst bis Weihnachten. „Natürlich gibt es Kontakte“, verriet der SPD-Spitzenkandidat am Montag. „Das werden wir in aller Ruhe und Klarheit vorantreiben.“ Reihenfolge, Realisierungschancen, Format und Zeitplan der Gespräche blieben ebenso unkonkret wie der

...