Wie gut sind wir beim Impfen?

Berlin. Die Impfkampagne hat schon einige Tiefschläge erlebt. Anfangs fehlte Impfstoff, dann hakte es bei der Terminvergabe. Zuletzt richteten sich die Blicke auf den Impfwillen der Bevölkerung. „Es gibt eine Reihe von Ländern, die besser und auch impffreudiger als Deutschland sind“, befand Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Im innerdeutschen Vergleich fällt zudem auf, dass die fünf ostdeutschen Bundesländer beim Impffortschritt zurückliegen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Doch nun weist das Robert-Koch-Institut (RKI) darauf hin, dass seine Zahlen womöglich nicht belastbar sind. Laut einem aktuellen RKI-Report könnte die Impfquote höher liegen, als es die offiziellen Zahlen ausweisen. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach, selbst als Impfarzt unterwegs, beobachtete zuletzt, dass die Impfzentren sich nicht mehr füllten. „Das kann zwei Gründe haben, eine höhere Impfmüdigkeit oder dass die tatsächliche Impfquote höher ist als allgemein angenommen“, erläuterte er unserer Redaktion. „Beides ist möglich.“ Die Verwirrung ist groß, weil die eigentlich gute Nachricht brisant ist: Bund und Länder haben die jüngsten Corona-Maßnahmen mit zu niedrigen Impfquoten begründet. Was, wenn sie besser sind?

Wie verlässlich sind die Meldezahlen des RKI?

Das Problem ist eine Diskrepanz in unterschiedlichen Zahlen, die das RKI erfasst. Laut der Covimo-Studie – einer repräsentativen Umfrage des RKI unter 1000 Personen – geben 79 Prozent der 18- bis 59-Jährigen in Deutschland an, mindestens einmal geimpft zu sein. Das Digitale Impfquotenmonitoring (Dim) der Behörde, in dem die gemeldeten Impfzahlen aus den Impfzentren, von den mobilen Impfteams, Krankenhäusern, Betriebsärzten und von anderen impfenden Ärzten zusammenlaufen, hat hingegen nur eine Quote von 59 Prozent Erstimpfungen für diese Altersgruppe erfasst. In Bezug auf die Impfquoten zu vollständig Geimpften habe indes kein wesentlicher Unterschied vorgelegen.

Wie ist die Kluft zu erklären?

Mehrere Gründe werden in dem Report für diese Unterschiede genannt. So melde etwa nur die Hälfte der beim Dim registrierten Betriebsärzte und -ärztinnen über diese Webanwendungen ihre vorgenommen Impfungen. Dadurch könne es zu einer „Untererfassung“ kommen. Ein weiterer Grund sei wohl, dass der Einmal-Impfstoff von Johnson & Johnson von impfenden Ärzten immer nur als Zweitdosis gemeldet wird. Er ist bei den Zahlen zur Erstimpfung also nicht mit aufgenommen. Daneben gibt es offenbar Hürden bei den Umfragen: Zum einen wird die Befragung bislang ausschließlich in deutscher Sprache durchgeführt. Menschen ohne Deutschkenntnisse können somit gar nicht daran teilnehmen. Frühere Studien zeigen, dass die Zahl der Ungeimpften unter Personen mit Migrationshintergrund im Schnitt etwas höher ist. Außerdem ist es wahrscheinlich, dass sich bereits Geimpfte eher zu ihrer Impfbereitschaft befragen lassen als Ungeimpfte. Die Verfasserinnen des RKI-Reports schätzen die tatsächliche Impfquote bei den Erstimpfungen in der Altersgruppe der 18- bis 59-Jährigen auf 66 Prozent.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Was sagen Ärzteschaft und Opposition dazu?

Intensivmediziner fordern belastbare Zahlen, um das Vertrauen in die Impfkampagne zu stärken. Es sei „sehr wichtig, die vom RKI berichtete große Differenz zwischen den offiziellen Meldezahlen und den repräsentativen Umfrageangaben bei der Impfquote der unter 60-Jährigen schnell durch eine unabhängige, repräsentative Umfrage zu prüfen“, sagte der Präsident der Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), Gernot Marx, unserer Redaktion. Denn: Verlässliche Zahlen seien „die Basis für die Akzeptanz der Corona-Maßnahmen“. Die Liberalen kritisieren das Wirrwarr. „Die Unsicherheit über die tatsächliche Impfquote ist ein erneutes Ärgernis im Management dieser Krise“, sagte FDP-Generalsekretär Volker Wissing unserer Redaktion. Wenn Grundrechte eingeschränkt würden, weil die Regierung den Überblick verloren habe, „muss das politische Konsequenzen haben“.

Welche Entwicklungen stehen dagegen nicht infrage?

In allen fünf Ost-Ländern liegen die Impfquoten in der Gesamtbevölkerung nach RKI-Angaben unter dem Bundesdurchschnitt. Deutschlandweit haben derzeit 55,6 Prozent der Bevölkerung den kompletten Impfschutz, sind also zweimal geimpft. Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz (CDU), zieht eine direkte Linie zwischen Impfskepsis und AfD: „Es gibt zwischen der Zustimmung für die AfD und Impfablehnung einen klaren Zusammenhang“, sagte Wanderwitz unserer Redaktion. „Sämtliche AfD-Funktionäre leugnen Corona und raten vom Impfen ab. Das bedeutet in der Folge, dass sich der durchschnittliche AfD-Wähler nicht impfen lässt.“ Der deutlich höhere Anteil von AfD-Wählern im Osten führe dort zu einem geringeren Impfanteil.