Wie groß ist die Kriegsgefahr in der Ukraine?

Berlin. Die Warnung fand hinter verschlossenen Türen statt. Hochrangige Beamte des ukrainischen Verteidigungsministeriums malten Mitte dieser Woche in der geheimen Sitzung eines Parlamentsausschusses in Kiew ein „Katastrophenszenario“ aus. Russland arbeite an einer Begründung, in der Donbass-Region im Osten des Landes einzumarschieren, betonten die Beamten. Sie verwiesen dabei auf den Tod eines fünfjährigen Jungen in der Ortschaft Olexandriwske im Donezker Separatistengebiet Anfang April.

Prorussische Medien in der Region hatten berichtet, dass ukrainische Soldaten eine Drohne mit einem Sprengsatz in den Hof des Einfamilienhauses geworfen hätten, die 66-jährige Großmutter des Jungen sei schwer verletzt worden. „Das ist eine russische Propagandalüge. In Wahrheit ist der Junge auf eine Mine getreten“, erklärte ein ukrainischer Diplomat.

Kiew spricht von Provokation

Ein ukrainischer Soldat in einer Kampf-stellung nahe der Trennlinie. © dpa

In Kiew befürchtet man, dass aus einem ähnlichen Zwischenfall ein Krieg entstehen könne. „Die massive Konzentration der russischen Truppen an der Grenze zur Ukraine und auf der Krim hat nur einen Grund: Moskau sucht einen Anlass, um eine Provokation zu konstruieren“, sagte der ukrainische Botschafter in Berlin, Andrij Melnyk, dieser Redaktion. „So wird ein Casus Belli, ein Kriegsgrund, geschaffen, womit Russland eine neue groß angelegte Intervention nicht nur im Donbass, sondern auch im Süden von der Halbinsel rechtfertigen würde.“

Vor diesem Hintergrund appelliert die Regierung in Kiew an den Westen, die Ukraine aufzurüsten. „Wir benötigen sehr die Ausweitung der militärischen Unterstützung, um den Preis einer möglichen Aggression gegen die Ukraine zu erhöhen“, sagte der Chef des Präsidialbüros in Kiew, Andrij Jermak. Gegenüber dem US-Magazin „Time“ hatte Jermak gefordert: „Wo stationieren die USA Patriot-Raketen? Die nächsten befinden sich in Polen. Sie sollten hier sein.“ Jermak, der für die ukrainische Regierung die Donbass-Verhandlungen leitet, fügte gegenüber unserer Redaktion hinzu: „Die Ukraine steht heute an der vordersten Frontlinie zum Schutz der demokratischen Werte.“ Man erwarte die einstimmige Unterstützung im Bestreben, Teil der Nato zu werden.

Weltweit wächst die Sorge vor einem Waffengang in der Ostukraine. Die Organisation Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkriegs (IPPNW) warnte vor einer „akuten Kriegsgefahr“. Nach Angaben aus Kiew sind bislang fast 90 000 russische Soldaten an der Grenze zur Ukraine stationiert. Bis zum 20. April würden 110 000 russische Militärs erwartet, hieß es aus dem ukrainischen Verteidigungsministerium.

Der ukrainische Präsident Selenskyj bat bei einem Besuch des französischen Staatschefs Emmanuel Macron am Freitag in Paris um Hilfe für sein Land und mehr Druck des Westens auf Russland. Am Nachmittag berieten Macron, Selenskyj und Bundeskanzlerin Angela Merkel in einer Videoschalte über die angespannte Lage in der Ukraine. Russland bestreitet die Absicht eines Einmarschs in den Donbass. Es warf seinerseits Kiew eine Anheizung des Konflikts vor. Die Konzentration der Truppen entlang der Grenze zur Ukraine begründete der Kreml als Teil eines Militärmanövers, das Ende April abgeschlossen sei.

