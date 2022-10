Wie gefährdet die Berliner Ampel-Koalition ist

Berlin. Herr König, CDU-Chef Friedrich Merz hat im niedersächsischen Wahlkampf Flüchtlinge aus der Ukraine als Sozialtouristen diskriminiert. Da wollte er wohl am rechten Rand Stimmen holen.

König: Was Friedrich Merz damit bezweckte, ist mir rätselhaft, aber der Schuss ist nach hinten losgegangen. Solche Anspielungen kennt man eigentlich nur von der AfD, die mit Russlands Präsident Wladimir Putin wieder ins Geschäft kommen möchte und nun nach neun verlorenen Landtagswahlen in Serie zum ersten Mal wieder kräftig zugelegt hat.

Die SPD steht in den Umfragen im Bund schlecht da, in Niedersachsen hat sie ein gutes Ergebnis erzielt. Wie erklären Sie das?

König: Das muss kein Widerspruch sein. Es kommt auf die Betrachtungsweise an, inwieweit man das Wahlergebnis auf die Themen in der Bundespolitik oder auf die landespolitischen Umstände zurückführt. Auf der einen Seite haben die Parteien verloren, die auf bundespolitischer Ebene unpopuläre Themen für Niedersachsen angesprochen haben – Stichwort Laufzeitverlängerung des niedersächsischen Atomkraftwerks und Fracking in Niedersachsen. Auf der anderen Seite hat sich in Niedersachsen wie auch sonst bei Landtagswahlen die Partei durchgesetzt, die einen populären Ministerpräsidenten stellt. Das ist der SPD mit Stephan Weil gelungen. Die CDU hat dagegen das Saarland im Frühjahr verloren, weil ihr Amtsinhaber Tobias Hans unbeliebt war.

Die FDP ist aus dem Landtag herausgeflogen. Was bedeutet das für die Bundespolitik?

König: Für Christian Lindner stellt sich die Frage, inwieweit die FDP ihr eher langfristiges Wahlversprechen über die Einhaltung der Schuldenbremse in der Ampel auch nur annähernd umsetzen kann. In Krisenzeiten wünscht sich die breite Wählerschaft eher kurzfristige Ausgaben anstatt langfristiger Lösungen. Dafür hat die FDP die Quittung bekommen. Ihre unmittelbare Anhängerschaft ist enttäuscht über den Schein, den die Ampel mit der Einrichtung von milliardenschweren Schuldenfonds wahren möchte, während sich die breite Wählerschaft in ihren Ausgabenwünschen von der FDP blockiert fühlt.

Wie groß sind denn die Fliehkräfte in der Koalition?

König: Sehr groß. Ich kann mir sogar sehr gut einen Bruch der Ampel-Koalition vorstellen, wenn sich der FDP eine Alternative bietet.

Übertreiben Sie da nicht doch ein bisschen?

König: Nein. Normalerweise werden zur Koalitionsbildung Kompromisse vereinbart. Bei der Ampel lautete allerdings die Devise: Wir erfüllen jedem Partner sein Wahlversprechen. Das kann aber nur in sonnigen Zeiten funktionieren, wenn die Steuereinnahmen sprudeln und genug Geld vorhanden ist, um alle Versprechen umzusetzen. Also die Klimaziele erreichen, Sozialausgaben erhöhen …

. . . und das auch noch unter Einhaltung der Schuldenbremse …

König: . . . Genau. Jetzt in der Krise ist die Devise in der Ampel in Gefahr. Deshalb sind die Fliehkräfte enorm.

Müsste die Ampel jetzt nicht einen neuen Koalitionsvertrag abschließen. Der alte ist ja Makulatur?

König: Wie gesagt vereinbart man zur Koalitionsbildung Kompromisse und keinen Vertrag. Später und besonders bei unvorhersehbaren Ereignissen wie Krisen kommt es darauf an, ob man sich an den Kompromissen orientiert oder auf Kosten des anderen seine Wahlversprechen zu retten versucht. Da ist die Zeitenwende kein Novum. Denken Sie nur mal an die Finanzkrise 2008/2009. Damals hat der frühere CDU-Finanzminister Wolfgang Schäuble als Reaktion die Steuerreformpläne der FDP einkassiert.

Die FDP hat dann 2013 bei der Bundestagswahl die Quittung bekommen und ist aus dem Parlament geflogen.

König: Richtig. Aber zurück zu Ihrer Frage. Es ist also völlig normal, dass Koalitionsvereinbarungen nicht für die Ewigkeit gemacht werden. Wichtig für den Fortbestand einer Koalition ist jedoch, dass man die anderen Partner als weiterhin kompromissorientiert empfindet. Wir erinnern uns, dass zu Beginn die Ampel einen neuen Koalitionsstil unter Olaf Scholz beschworen hat. Davon ist nicht mehr viel übrig geblieben.

Wer ist denn überhaupt noch kooperationsbereit in der Ampel?

König: Nach der Niedersachsenwahl vielleicht die SPD. Der Wahlsieg hat sie beruhigt, Generalsekretär Kevin Kühnert hat am Abend des Wahlsiegs an die Partner appelliert, dass man die Probleme erst intern besprechen und dann die Lösungen der Öffentlichkeit präsentieren soll.

Das hat in letzter Zeit überhaupt nicht mehr geklappt.

König: Eben. Interessanterweise konnte sich Kevin Kühnert auch nicht den Hinweis verkneifen, dass der größte Fehler der Ampel die Gasumlage gewesen sei, die unter Wirtschaftsminister Robert Habeck ausgearbeitet wurde. Da gibt es also schon große atmosphärische Störungen in der Ampel.

Spielt da auch Neid eine Rolle?

König: Sobald einer zu weit hochkommt …

… wie Robert Habeck …

König: . . und der andere wie Lindner zu weit runterkommt, scheint sich der Stil zu ändern. Habeck war zu weit oben, dann hat man ihn allein für die Gasumlage verantwortlich gemacht, die zuvor in der Ampel abgestimmt und von Olaf Scholz abgesegnet wurde. Und jetzt wird es interessant sein zu beobachten, ob die Partner Christian Lindner entgegenkommen oder die FDP nach Niedersachsen weniger kompromissbereit sein wird. Letzteres würde Erinnerungen an die letzten Jahre der Großen Koalition unter Merkel wecken, in denen sich SPD und Union ständig gegenseitig Vorwürfe gemacht haben. Der einzige Unterschied ist, dass es jetzt drei Partner sind.