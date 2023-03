Wie die Politik die Sterbehilfe gesetzlich regeln will

Vor genau drei Jahren hat das Bundesverfassungsgericht das Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung gekippt. Der erst 2015 eingeführte Paragraf 217 des Strafgesetzbuches verstoße gegen das allgemeine Persönlichkeitsrecht, urteilten Deutschlands oberste Richter. Der Mensch hat das Recht auf selbstbestimmtes Sterben, und das schließt die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen. Wer sich dabei helfen lassen will, kann das tun. Auch wenn diese Hilfe von Vereinen geleistet wird, die dafür Geld verlangen. Wie es in dem Urteilsspruch von Februar 2020 weiter heißt, ist es dem Gesetzgeber aber nicht untersagt, die Suizidhilfe zu regulieren.

Damit ist der Bundestag nunmehr beschäftigt. Das Thema ist strittig und hochemotional, und es hat bis zum vergangenen Sommer gedauert, ehe drei Gesetzentwürfe vorlagen. Eine erste Lesung hat es bereits gegeben, formal fehlen jetzt nur noch zwei weitere Lesungen, und dann könnte abgestimmt werden. Das Problem: Keiner der drei Vorschläge würde aktuell eine Mehrheit erhalten. So werden nun Nachbesserungen vorgenommen, zudem steht im Raum, die zwei liberaleren Entwürfe zusammenzulegen. Ziel ist in jedem Fall - darüber besteht Konsens - noch vor der Sommerpause eine Neuregelung der Sterbehilfe zu finden.

Was also sind die Vorschläge? Der erste Entwurf, von derzeit 85 Abgeordneten um den Heidelberger SPD-Politiker Lars Castellucci eingebracht, will die geschäftsmäßige, also auf Wiederholung angelegte Sterbehilfe grundsätzlich verbieten. Nur unter bestimmten Voraussetzungen soll es nicht rechtswidrig sein, einem Sterbewilligen zu helfen, und zwar dann, wenn der Betroffene sich mindestens zweimal von einem Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie hat untersuchen lassen und ein Beratungsgespräch absolviert hat. Wenn ein Hausarzt seinen Patienten seit Jahrzehnten kennt und weiß, dass dieser für den Fall einer schweren Erkrankung den Wunsch nach Sterbehilfe geäußert hat, soll er ebenfalls Sterbehilfe leisten dürfen.

Die zwei liberaleren Gesetzentwürfe wollen explizit keine Regelung im Strafrecht. Sterbewillige sollen Zugang zu tödlich wirkenden Medikamenten erhalten und sich dabei von Privatpersonen, aber auch Sterbehilfevereinen unterstützen lassen können. Einzige Voraussetzung: Sie lassen sich vorher beraten. Initiatoren sind zum einen eine fraktionsübergreifende Gruppe von 45 Abgeordneten um die ehemalige grüne Verbraucherschutzministerin Renate Künast, zum anderen eine Gruppe von 68 Abgeordneten um die FDP-Politikerin Katrin Helling-Plahr.

Kritik von Patientenschützern

Entscheidender Unterschied zwischen diesen beiden Initiativen: Der Künast-Entwurf sieht vor, beim Sterbewunsch zu unterscheiden, ob es sich um eine medizinische Notlage handelt oder nicht. Ist jemand unheilbar krank, steht der Tod kurz bevor, genügt es, dass der Sterbewillige seinen Sterbewunsch niederschreibt und zwei Ärzte bestätigen, dass Heilung ausgeschlossen ist.

In allen anderen Fällen muss ein Antrag bei einer Behörde gestellt werden, die über den Sterbewunsch entscheidet. Der Betroffene muss sich außerdem zwei Mal von einer „zugelassenen unabhängigen Beratungsstelle“ beraten lassen; Sterbehilfe durch Vereine soll möglich sein, es muss sich dabei aber um „zugelassene Hilfsanbieter“ handeln.

Das Problem aller drei Gesetzesinitiativen: Sie setzen stark auf Beratung. Kritiker führen an, dass schon heute Sozialberaterinnen, Psychologen, Psychotherapeutinnen fehlten und Betroffene oft wochen- bis monatelang auf einen Termin warteten. Zudem gehe dies am Bedarf von Menschen, die stark depressiv seien oder vor einer Kurzschlusshandlung stünden, vorbei: Die bräuchten keine kurzen Gespräche, sondern langfristige Angebote.

Die Gesetzentwürfe gehen außerdem davon aus, dass es genug Ärztinnen und Ärzte gibt, die bereit sind, beim Sterbewunsch zu helfen, in dem sie die notwendigen Betäubungsmittel verschreiben. „Ob dem wirklich so sein wird, ist zu bezweifeln“, sagt Christine Eberle von der Deutschen Stiftung Patientenschutz. Unklar bleibe auch, welche Qualitätsstandards die Beratungsstellen erfüllen müssen, um als „anerkannt“ zu gelten. Die größte Gefahr sehen Experten wie Eberle darin, dass mit einem Gesetz, das die Sterbehilfe regelt, und das bis ins Detail, eine Blaupause fürs Sterben entsteht. „Wenn ich das Verfahren ordnungsgemäß einhalte, erhalte ich einen Freifahrtschein für den assistierten Suizid“, so Eberle.

Derweil hebt der Deutsche Ethikrat in seiner jüngsten Stellungnahme die Bedeutung der Suizidprävention hervor. In Deutschland nehmen sich jeden Tag 25 Menschen das Leben, die Zahl der Suizidversuche liegt geschätzt zehn Mal so hoch. Der Ethikrat betont, dass es darum gehe, Lebenslagen zu verhindern, in denen Menschen sich genötigt sehen, ihrem Leben eine Ende zu setzen. Aber: Die „Letztentscheidung“ liege bei jedem Mensch selber.