Wettlauf um Herdenimmunität

Berlin. Wer die Herdenimmunität sucht, wird ausgerechnet in einem Virusvariantengebiet fündig: in Portugal. Mitten in Atlantik auf der 5000-Seelen-Insel Porto Santo sind 98 Prozent der erwachsenen Bürger geimpft, 70 Prozent komplett. Die sieben aktiven Fälle von Covid-19 gehen bezeichnenderweise auf das Kind eines Touristen zurück. Die Herdenimmunität ist überall in Europa das Idealziel, aber kaum irgendwo so nah wie auf der Insel bei Madeira.

Weltärzte-Präsident Montgomery ist überzeugt: Wer sich nicht impfen lässt, wird über die Corona-Ansteckung immun. © dpa

Die US-Datenbank Worldometer errechnet die Wochentrends für jedes Land. Zuletzt ist die Zahl der Neuansteckungen im Vergleich zur Vorwoche in Luxemburg um 413 Prozent gestiegen, in Malta um 171 Prozent, in Griechenland um 97, in Dänemark und Finnland um 84, in Großbritannien um 68, in Spanien um 65, in Portugal um 53, in Irland, Tschechien und in den Niederlanden um 36 und in Frankreich um 27 Prozent.

Auf 85 Prozent hochgestuft

Der Anstieg liegt an der ansteckenden Delta-Variante. Der „Schlüssel zum Erfolg“ bei der Eindämmung ist, wie Weltärzte-Präsident Frank Ulrich Montgomery unserer Redaktion sagte, „eine möglichst hohe Durchimpfung der Bevölkerung“. Momentan sind 55,6 Prozent der Bundesbürger geimpft, 37,8 Prozent vollständig. Klassischerweise geht man von einer Herdenimmunität aus, wenn 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung gegen das Virus geschützt sind; sei es durch Impfung oder auf natürlichem Weg, weil sie die Krankheit überstanden haben. Das setze voraus, dass sich der Erreger in diesen Personen nicht vermehren kann, sagt Reinhold Förster, Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Immunologie.

Bei Sars-CoV-2 sind die Voraussetzungen hierfür allerdings nicht gegeben. Das Verhängnisvolle: Menschen können das Virus übertragen, obwohl sie selbst nicht erkrankt sind. Zum anderen können auch Menschen, die geimpft und vollkommen symptomfrei sind, das Virus weitergeben. „Man muss davon ausgehen, dass das Virus auf Dauer nicht verschwinden wird“, warnt Förster. Nur leicht optimistischer klingt Montgomery, wenn er erklärt, „die Herdenimmunität ist kurzfristig nicht erreichbar“. Man sei in den Rechenmodellen von 65 auf etwa 85 Prozent hochgegangen.

Drei Gruppen lassen dieses Ziel als illusionär erscheinen: 18 Prozent der Bevölkerung sind jünger als 16 Jahre. Für sie fehlen teils die Vakzine, teils eine Empfehlung. „Solange diese Gruppe gar nicht oder wenig geimpft ist, werden wir keine Herdenimmunität bekommen“, mahnt Förster.

Einige Menschen – vermutlich im kleinen einstelligen Prozentbereich – müssen aus gesundheitlichen Gründen Medikamente einnehmen, die ihr Immunsystem unterdrücken. Und deswegen können sie im Einzelfall gar nicht oder nur mit einer eingeschränkten Wirksamkeit geimpft werden. Die dritte Gruppe treibt die Politik aktuell anscheinend am meisten um: Eine Befragung von 20 500 Bundesbürgern ergab, dass 17 Prozent unentschlossen sind und 16 Prozent eine Impfung sogar komplett ablehnen.

Andere Vakzine anbieten

Es gibt drei Ansätze, Skeptiker umzustimmen: Rückgabe von Freiheiten für Geimpfte, finanzielle Anreize, Impfung bei Hausärzten. Eine Studie der Berliner Humboldt-Universität kommt zum Ergebnis, dass alle drei Strategien in der Lage seien, die Impfbereitschaft in der Bevölkerung zu erhöhen. „Viele Impfverweigerer der zweiten Runde sind auch solche, die AstraZeneca nicht haben wollen“, berichtet Montgomery. Es wird gar nichts anderes übrig bleiben, als ihnen halt andere Vakzine anzubieten, so dass sie die Impftermine auch einhalten.

Ablehnung von Bußgeldern

Auf Anreize statt Strafen setzt auch der Städte- und Gemeindebund. „Völlig kontraproduktiv wäre ein weiteres Bürokratiemonster durch Verhängung von Bußgeldern, wenn jemand einen Impftermin nicht wahrnimmt“, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg unserer Redaktion. „Das wird viele Menschen davon abhalten, die vielleicht verunsichert sind, überhaupt einen Impftermin zu vereinbaren.“

„Die zehn Prozent, die sich ums Verrecken nicht impfen lassen wollen, werden ihre Immunität erreichen, indem sie eine Erkrankung durchmachen“, meint Montgomery. Er ist überzeugt, „das wird dann auch geschehen, wenn wir alle Vorsichtsmaßnahmen fallen lassen“.

Ein Unsicherheitsfaktor ist die Frage, wie stark Geimpfte das Virus weitergeben. „Man weiß, dass dies in einzelnen Fällen vorkommt. Man kann es nicht komplett ausschließen. Es passiert, aber es ist kein Massenphänomen“, sagt Montgomery. Daher sei es in unserem Interesse, „dass all die Länder um uns herum dieselbe Immunitätslage haben wie wir“.

Die Chance, eine Impfung zu bekommen, sei in Afrika 62-mal geringer als in den USA. „Es gibt Kontinente, da wären die Leute froh, wenn die bekämen, was wir inzwischen aus einer gewissen Laxheit heraus als nicht gut genug betrachten.“