Werden Querdenker radikaler?

Berlin. Im Hintergrund zwitschern Vögel, als Oliver Janich im Veranda-Look mit Hemd und Hut schluchzt und das Gesicht in seine Hände vergräbt. Er schwanke zwischen „Trauer, Verzweiflung und Wut“. Janich wettert gegen die „Giftspritze“ der Pharmaunternehmen. Janich, Verschwörungsideologe und reichweitenstarker Rechtsausleger, hat ein Problem: Seine Mutter hat sich gegen Corona impfen lassen.

Die Szene der verfassungsfeindlichen Querdenker und Corona-Leugner teilt Janichs Video rasant. Offenbar trifft es einen Nerv in dem Milieu. Janich berichtet gleich zu Beginn der Aufnahme von anderen Anhängern seiner Ideologie, die „ihre Familienangehörigen und engsten Freunde“ nicht mehr erreichen würden. Und deren Schwestern, Brüder, Väter oder Mütter sich nun ebenfalls hätten impfen lassen.

Mittlerweile sind über 40 Millionen Menschen in Deutschland geimpft, über 20 Millionen haben schon beide Dosen erhalten. Die Infektionszahlen gehen stark zurück, Geschäfte öffnen, Restaurants auch. Das von Ideologen der Querdenker-Bewegung heraufbeschworene „Massensterben“ durch die Schutzimpfung ist nicht eingetreten, schwere Impfschäden sind höchst selten. Je stärker die Maßnahmen im Kampf gegen Corona wirken, desto mehr verliert die Szene an Zulauf. Desto mehr laufen ihre Parolen ins Leere.

Das zeigt sich auch auf den jüngsten Demonstrationen: Zur „Großdemo“ in Karlsruhe, wie die Querdenker selbst schrieben, kamen laut Polizei gerade einmal rund 800 Corona-Leugner. Ganz anders noch vor Monaten bei Kundgebungen in Kassel oder Stuttgart, zu denen Tausende anreisten.

Mobilisierung gerät ins Stocken

Nürnberg, Mitte Mai: Querdenker rufen zum Protest auf. Statt der erwarteten 3500 Demonstrierenden kamen nur 1200. Auch zum „Demo-Marathon“ an Pfingsten in Berlin standen deutlich weniger Szenemitglieder auf der Straße. Als Corona-Leugner in Bremen zum Protest aufrufen, kommen gerade mal zwei Teilnehmer.

Auch die Mobilisierung in den sozialen Netzwerken gerät ins Stocken. Während zu Beginn der Pandemie die Kanäle von Ideologen wie Janich rasant an Abonnentinnen und Abonnenten gewannen, stagniert nach einer Recherche von Josef Holnburger vom Center für Monitoring, Analyse und Strategie (CeMAS) der Zulauf etwa auf den für die Szene so wichtigen Telegram-Kanälen seit Monaten. Sinkende Ansteckungsraten, wirkende Impfstoffe – sind die Corona-Leugner am Ende? Holnburger vom Analyse-Zentrum CeMAS sieht das nicht so: „Besonders diejenigen, die sehr viel in die Bewegung investiert haben – sei es Zeit, Geld oder zerbrochene Freundschaften – werden sich weiterhin stark mit der Bewegung identifizieren.“ Dieser harte Kern habe sein Weltbild nach Verschwörungsideologien ausgerichtet. „Und in diesem Weltbild ist noch viel Platz neben Corona, beispielsweise für eine vermeintliche Klimalüge“.

Nun warnen auch der Verfassungsschutz und Innenminister Horst Seehofer (CSU) vor einer Radikalisierung der Querdenker-Bewegung. „Die Pandemie hat neue, ernstzunehmende Entwicklungen hervorgebracht“, sagt der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang. Seit einigen Wochen beobachtet sein Amt die Gruppierung, sieht Teile als verfassungsfeindlich an. Vor allem eines beunruhigt die Sicherheitsbehörden: die hohe Gewaltbereitschaft unter extremen Rechten, die sich teilweise auch unter die Proteste der Querdenker mischen. Und: die hohe Waffenaffinität bei Reichsbürgern. Auch diese Szene hat laut Verfassungsschutz durch die Corona-Proteste an Aufwind gewonnen.

Doch weil mehr Menschen den Corona-Demonstrationen fernbleiben, setzen die Macher der Querdenker-Proteste nun auch auf neue Strategien – und auf andere Aktionsformen abseits von Demonstrationen. So treffen sich vermehrt wenige Gleichgesinnte zu sogenannten Flashmobs: Über soziale Medien verabreden sie sich, planen Aktionen, die spontan und unangemeldet sind. Der Vorteil der Flashmobs: Sie benötigen keine behördliche Genehmigung, unterliegen keinen Auflagen. Querdenker umgehen so auch Demo-Verbote.

Der Antisemitismusbeauftragte von Baden-Württemberg und Extremismus-Experte, Michael Blume, sieht eine Gefahr: „Viele springen ab, doch die, die bleiben, gehen immer weiter.“ In dem Videoclip von Xavier Naidoo und anderen Rappern rufen einzelne Musiker zu Gewalt auf. „Mach Alarm! Bewaffne dich! Vernichte den tiefen Staat!“, ist eine Liedzeile. Auf einer Corona-Demonstration wähnte eine Frau bereits, dass ein „Bürgerkrieg“ drohe. Und auch Oliver Janich spart in seinem Video über seine geimpfte Mutter nicht mit Anspielungen auf Gewaltfantasien. Am Ende seiner Hetze wirbt er noch für sein bald erscheinendes Buch. Und er verspricht: „Jeder von diesen Schweinen wird gerichtet werden.“