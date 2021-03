Stuttgart. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) lässt sich am Freitag gegen das Coronavirus impfen. Er erhält seine Spritze im Impfzentrum in der Stuttgarter Liederhalle, wie das Staatsministerium am Donnerstag mitteilte. Anschließend will er ein Pressestatement abgeben. Mit seinen 72 Jahren ist Kretschmann impfberechtigt.

Man habe den Termin bereits vergangene Woche vereinbart, sagte ein Sprecher aus dem Staatsministerium. Die Regierung will den Impftermin auch als Werbung für den Impfstoff des Herstellers AstraZeneca nutzen, falls dies möglich ist. Wenn AstraZeneca zugelassen sei, werde sich Kretschmann damit auch impfen lassen, sagte sein Sprecher. Falls nicht, werde Kretschmann den Impfstoff erhalten, der vorrätig sei.

Zwischenzeitlich waren Impfungen mit AstraZeneca wegen ungeklärter Fragen zu Nebenwirkungen ausgesetzt gewesen. Am Donnerstagabend gab die Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) das Vakzin wieder frei. dpa