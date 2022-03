Es ist die größte Fluchtbewegung in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg: Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine haben fast drei Millionen Menschen ihre Heimat verlassen. Auch in Deutschland steigt die Zahl der Schutzsuchenden rapide. Bund und Länder wollen daher an diesem Donnerstag gemeinsam beraten, wie die Flüchtlinge in den kommenden Monaten bundesweit untergebracht und versorgt werden

...