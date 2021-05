Wer gehört zu Laschets Team?

Berlin. Es ist eine der spannendsten Fragen, die derzeit im politischen Berlin diskutiert werden: Wen wird CDU-Chef Armin Laschet in sein „Zukunftsteam“ berufen? Ein Name steht schon fest: Bereits Ende April hatte Laschet verkündet, seinen Ex-Konkurrenten Friedrich Merz in seine Mannschaft holen zu wollen. Es ist typisch für die Methode Laschet, dass er selbst nach erbitterten Kämpfen innerparteiliche Gegner einbindet.

So könnte das Team des CDU-Vorsitzenden Armin Laschet als zukünftigem Bundeskanzler aussehen. Links: Armin Laschet, Jens Spahn, Serap Güler und Carsten Linnemann, rechts: Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz und Silvia Breher. © dpa

Als sicher gilt außerdem die Nominierung von Serap Güler. Nach seiner Wahl zum Ministerpräsidenten 2017 hatte Laschet die 40-jährige Deutschtürkin, Tochter türkischer Gastarbeiter, als Staatssekretärin für Integration in sein Kabinett geholt. Mit ihr könnte Laschet bei seinem Herzensthema Integration auch bundespolitisch neue Akzente setzen, zumal die bisherige Beauftragte der Bundesregierung für Integration, Annette Widmann-Mauz, auf diesem Posten eher blass blieb.

Spahn gilt als gesetzt

Gesetzt ist außerdem auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Mit ihm war Laschet als Team im Kampf um den CDU-Vorsitz angetreten. Formal würde Spahn wohl zunächst einmal für Gesundheit zuständig bleiben, auch wenn er sich selbst durchaus andere Themengebiete vorstellen könnte.

Ebenfalls einbinden wird Laschet den 43-jährigen Carsten Linnemann, Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT), die den wirtschaftspolitischen Flügel der Union repräsentiert. Linnemann unterstützte im Kampf um den Parteivorsitz zwar Friedrich Merz, steht neben seinem klaren ordnungspolitischen Profil aber wie Spahn für die jüngere Generation in der Partei. Mit Linnemann ist das Kontingent an Rheinländern und Westfalen im Team von Laschet dann auch ausgeschöpft. Denn die anderen Landesverbände möchten ebenfalls berücksichtigt werden.

Da trifft es sich gut, dass Baden-Württemberg mit dem Konstanzer Bundestagsabgeordneten Andreas Jung einen Vertreter im Bundestag hat, der sich schon lange mit Umweltpolitik beschäftigt. Bereits Laschets Vorgängerin Annegret Kramp-Karrenbauer machte Jung deshalb zum Gesicht der Union für Klimapolitik. Diese Rolle soll er auch im Wahlkampfteam von Laschet einnehmen.

Annegret Kramp-Karrenbauer selbst könnte Gerüchten zufolge im Laschet-Team die Zuständigkeit für Inneres bekommen. Das wäre nicht ohne Charme, schließlich war die Saarländerin von 2000 bis 2004 die erste Innenministerin Deutschlands in ihrer Heimat. Außerdem ist Laschet AKK noch etwas schuldig: Im sehr knappen Rennen um die Kanzlerkandidatur stand sie loyal an seiner Seite – eine Treue, die Laschet in ihrer Zeit als Parteivorsitzende nicht an den Tag gelegt hatte.

Weil Laschet angekündigt hat, sein künftiges Kabinett (anders als seine Landesregierung) zur Hälfte mit Frauen besetzen zu wollen, dürfte sich dies auch bereits in seinem Wahlkampfteam widerspiegeln. Fest wird deshalb auch mit der Nominierung der Abgeordneten Silvia Breher gerechnet. Sie ist aus mehreren Gründen eine ideale Kandidatin für Laschets Team: Breher stammt aus Niedersachsen, wuchs auf einem Bauernhof auf und ist Juristin. Mit diesem Profil käme sie für mehrere Ressorts infrage.

Tanja Gönner als Anwärterin

Nadine Schön, Bundestagsabgeordnete aus dem Saarland, hat sich als Expertin für Digitalisierung in der Fraktion einen Namen gemacht und gilt ebenfalls als wahrscheinliche Anwärterin für das Wahlkampfteam von Laschet.

Außerdem kursiert der Name von Tanja Gönner. Sie wäre eine Überraschungskandidatin. Die 51-jährige CDU-Politikerin hatte diverse Ministerämter in Baden-Württemberg inne, bis die CDU dort 2011 von einem grün-roten Bündnis abgelöst wurde. Seit 2012 ist sie Vorstandssprecherin der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit. Sie könnte die Zuständigkeit für Entwicklungspolitik bekommen.

Für den Osten ist Marco Wanderwitz im Blick. Der 45-jährige Chemnitzer ist parlamentarischer Staatssekretär im Wirtschaftsministerium und Beauftragter der Bundesregierung für die neuen Bundesländer. In der K-Frage hatte sich Wanderwitz auch mit Blick auf die Stimmung in den Ost-Landesverbänden für Söder ausgesprochen. Im Laschet-Lager hat er dennoch den Ruf, sich an Absprachen zu halten und besonnen zu sein. Auch hatte er die Nominierung des früheren Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen als Bundestagskandidat in Thüringen deutlich kritisiert. Sehr wahrscheinlich ist außerdem, dass Laschet einen Vertreter der CSU ins Team nimmt. Es dürfte kein Zufall sein, dass bei der letzten Sitzung des Bundesvorstands der Fraktionsvorsitzende der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber, eingeladen war. Weber hatte 2019 erfolglos versucht, EU-Kommissionspräsident zu werden. Er ist stellvertretender CSU-Vorsitzender. Laschet kennt und schätzt ihn seit einer kurzen gemeinsamen Zeit im Europäischen Parlament.

Unklar ist noch, wann der CDU-Vorsitzende und Kanzlerkandidat sein Team vorstellen wird. In der CDU drängen viele auf ein schnelles Datum, auch um endlich Aufbruchstimmung in den Wahlkampf zu bringen.