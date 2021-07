Wer die Bundestagswahl sabotieren will

Berlin. Wie sich ein Angriff auf die Demokratie anfühlt, erleben die Delegierten der FDP auf ihrem Parteitag Mitte Mai. Es ist Sonntagnachmittag, als die Software Open Slides unter Feuer steht. Das Programm soll helfen, das digitale Zusammentreffen der Liberalen zu organisieren. Dort sei es für eine gute halbe Stunde zu „massiven Störungen“ gekommen, sagte der Innenexperte der FDP im Bundestag, Stephan Thomae, unserer Redaktion. Cyberkriminelle nutzen einen sogenannten DDoS-Angriff, um die Software zu überlasten. Ferngesteuert beschießen die Hacker die Plattform mit massenhaft Anfragen. Es ist ein Angriff auf einen Parteitag, der am Ende glimpflich ausgeht. Wer hinter der Attacke steckt, ist unklar.

Ernst wurde es im Frühjahr dieses Jahres, als eine Hackergruppe E-Mails mit vermeintlich vertrauenswürdigen Absendern an Abgeordnete und politische Aktivisten verschickte: Ziel war das Einschleusen einer Schadsoftware zum Datenklau. Hinter der Attacke steht nach Angaben von Sicherheitsbehörden die Gruppe Ghostwriter, die dem russischen Geheimdienst zugeordnet wird. Ohnehin ist es Russland, das den deutschen IT-Fachleuten am meisten Sorgen bereitet – gerade mit Blick auf die bevorstehende Bundestagswahl Ende September.

Vor einigen Wochen berichtete Shelby Pierson, Sicherheitsbeauftragte für die US-Wahlen, in Berlin über die Erfahrungen mit Desinformationskampagnen und Cyberangriffen in den USA. Vor allem Hackergruppen aus Russland, aber auch aus China und dem Iran fallen nach Ansicht der Amerikaner bei Cyberattacken auf.

Zwar gab es bisher keinen großangelegten Hackerangriff auf deutsche Abgeordnete, die Technik des Bundestags oder auf Parteien – doch neue Wege der Attacken auf den Wahlkampf bereiten Fachleuten Sorge. Die Angreifer, so beschreiben es Analysepapiere der Sicherheitsbehörden, nutzen viele Wege, um Demokratien zu schaden: Computerangriffe, aber auch die gezielte Manipulation der öffentlichen Debatte durch Falschnachrichten und Desinformationskampagnen, etwa zur Briefwahl. Experten sprechen von „hybriden Bedrohungen“, bei denen Konflikte nicht mehr nur mit Militär und Wirtschaftssanktionen ausgetragen werden. Seit Monaten tagt mit Blick auf die Bundestagswahl im Innenministerium daher die AG Hybrid, Fachleute der Bundesregierung, der Nachrichtendienste sowie der deutschen Cyberabwehr-Behörde, des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik. In Lagebesprechungen suchen die Beamten nach Schwachstellen der deutschen IT-Sicherheit, entwickeln aber auch Konzepte, um Parteien und Abgeordnete besser über Cyberangriffe aufzuklären.

Eine Frau stand nach Informationen unserer Redaktion bereits im Fokus dieser Arbeitsgruppe: Annalena Baerbock. Vor allem in den ersten Wochen nach Bekanntgabe ihrer Kanzlerkandidatur registrierten die Sicherheitsbehörden gezielt gesteuerte Kampagnen in den sozialen Netzwerken und auf Plattformen wie Youtube gegen die Grünen-Politikerin.