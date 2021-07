Wer berät Annalena Baerbock?

Berlin. Neidvoll hatten sie auf die Grünen geschaut: Die gebeutelte SPD, die Union mit ihrem zähen Zweikampf um die Kanzlerkandidatur konnten im Frühjahr beobachten, wie die Konkurrenz unter Baerbock und Habeck geräuschlos und mit eiserner Kontrolle über die eigene Außendarstellung die Kandidatenfrage entschied und inszenierte. Geschmeidig, diszipliniert, wenn es internen Ärger gab, drang davon kein Wort nach draußen.

Doch damit ist es vorbei. Annalena Baerbocks Ausrufung zur ersten Kanzlerkandidatin war der letzte Moment, in dem die Medienmaschine der Grünen so richtig rund lief. Seitdem reihen sich für die 40-Jährige und ihre Partei Fehler, Peinlichkeiten und schlechte Schlagzeilen aneinander. Nach Korrekturen am Lebenslauf und nachgemeldeten Nebeneinkünften ist es nun die wachsende Liste offenbar kopierter Stellen aus Baerbocks Buch „Jetzt. Wie wir unser Land erneuern“, die die Partei beschäftigt. Zuletzt wurde bekannt, dass auch Analysen aus Interviews von Grünen-Grande Joschka Fischer fast wortgleich in Baerbocks Text stehen.

Das Ergebnis sind Unverständnis und heftiger Gegenwind. Vorläufiger Höhepunkt an diesem Wochenende: Die „taz“ aus Berlin – nicht dafür bekannt, den Grünen ablehnend gegenüber zu stehen – empfahl der Kandidatin in einem Kommentar, die Reißleine zu ziehen und Co-Parteichef Habeck die Kandidatur zu überlassen. „Es ist vorbei, Baerbock!“, so das harsche Urteil der Zeitung. Prominente Grüne zeigten sich angesichts des Trommelfeuers in den letzten Tagen dünnhäutig und reagierten mit harter Kritik, von „Schmutzkampagnen“ war die Rede und „Propagandakrieg“. Von der kontrollierten, betont konstruktiven Kommunikation der letzten Jahre ist fast nichts mehr zu sehen.

Erfahrene Polit-Profis

Eine mögliche Erklärung für die holprigen letzten Wochen: Das Team um Baerbock. Mit der Kanzlerkandidatur prägen das Bild der Partei nicht mehr nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle, die das Spitzen-Duo der Partei seit 2018 begleichen. Auch neue Köpfe sind dazu gekommen, eigene Vertraute von Baerbock sind jetzt mit im Boot. Lagen die Fehltritte der letzten Wochen an den Neuzugängen? Das klang zumindest durch, als Co-Parteichef Robert Habeck, derzeit noch im Urlaub, im ZDF-„Morgenmagazin“ erklärte, es seien in den letzten Wochen zwar Fehler gemacht worden – „aber die Fehler wurden nicht in der Bundesgeschäftsstelle gemacht.“

Michael Scharfschwerdt, 47, ist seit Mitte Juni Teil des Wahlkampfteams. Er hat sich für die Grünen-Kampagne eigens freistellen lassen von seinem eigentlichen Arbeitgeber, der Unternehmensberatung Kearney. Als die Personalie bekannt wurde, lobte Bundesgeschäftsführer Michael Kellner ihn als erfahrenen Kampagnenexperten, der die Partei und das politische Berlin gut kenne.

Scharfschwerdt war in der Vergangenheit unter anderem Büroleiter von Reinhard Bütikofer und später des damaligen Grünen-Chefs Cem Özdemir. Wie Baerbock auch arbeitete er mehrere Jahre im Europa-Parlament, von 2007 bis 2011 als Koordinator der deutschen Grünen-Abgeordneten. Später wechselte er zur Strategieberatung von Joschka Fischer, bevor er bei Kearney anfing. Diesen Sommer soll er Baerbocks Wahlkampf-Tour leiten – eine Entscheidung, die laut Grünen vor Beginn der Pannenserie gefallen ist.

Besonders wichtig für Baerbock ist die Meinung ihres Ehemanns. Daniel Holefleisch – Spitzname „Kloppo“, wegen der optischen Ähnlichkeit zum Liverpool-Trainer Jürgen Klopp – arbeitet seit Jahren als Lobbyist für die DHL Group, doch er kennt auch den Kosmos der Partei gut. Anfang der 2000er war er noch als Student Teil einer Kampagne, die Jungwähler für Politik begeistern wollte, später war er in der Parteizentrale zuständig für Kontakte zu Unternehmen. Schon familiär ist der 48-Jährige grün vorgeprägt: Vater Ulrich Holefleisch war lange in Göttingen für die Grünen aktiv.

Eine formale Rolle im Wahlkampf-Team hat Baerbocks Mann laut Bundesgeschäftsstelle der Grünen allerdings nicht. Öffentlich äußert sich Holefleisch nicht zu politischen Themen. Bekannt ist, dass er seinen Job an den Nagel hängen würde, sollte seine Frau im Herbst ein Regierungsamt übernehmen. Das hatte Baerbock im Mai erklärt.

Ebenfalls Teil des Teams ist Andreas Kappler, Wahlkampf-Sprecher der Partei. Eigentlich leitet er die Pressestelle der Bundestagsfraktion, er gilt als Vertrauter von Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt. Kappler war schon 2017 Wahlkampf-Sprecher, damals kehrte er nach dem Platzen der Jamaika-Sondierungen in die Fraktion zurück. Er war einer der ersten, der nach dem Bekanntwerden der Plagiatsvorwürfe in den Angriffsmodus schaltete. Er sprach damals von „Rufmord“ – bösartig werde versucht, Baerbocks Ruf zu beschädigen.

Michael Ebmeyer, 47 Jahre alt, ist freier Autor – und der Mann, mit dem Baerbock jenes Buch verfasst hat, das den grünen Wahlkämpfern jetzt so viel Kopfzerbrechen macht. Der Hinweis auf die Ko-Autorenschaft findet sich erst im Inneren des Buches. In „langen persönlichen Gesprächen“, schreibt Baerbock in der Danksagung, habe er Dinge aus ihr herausbekommen, die ihr erst dadurch bewusst geworden seien.

Bundesgeschäftsführer Michael Kellner stellte sich am Montag demonstrativ vor das Wahlkampf-Team. Schuld an der schwierigen Situation seien nicht einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Man habe, so Kellner, „ein tolles Team“.