Wer bekommt wie viel Freiheit?

Berlin. Knapp sechs Millionen Deutsche sind vollständig geimpft. Sie müssen keine Angst mehr haben vor einer lebensgefährlichen Covid-Erkrankung. Ansonsten aber gelten für sie vielerorts weiterhin die gleichen Einschränkungen wie für Ungeimpfte. Das soll sich jetzt ändern. Beim Impfgipfel an diesem Montag wollen Bund und Länder beraten, welche Erleichterungen in Zukunft für Geimpfte und Genesene gelten sollen. Der Vorschlag der Bundesregierung liegt dieser Redaktion vor.

Welche Ausnahmen sollen für Geimpfte gelten?

Laut Robert Koch-Institut (RKI) sei davon auszugehen, „dass Geimpfte und Genesene ein geringeres Risiko haben, andere Menschen anzustecken als durch einen Antigentest negativ Getestete“. Deshalb, so heißt es im Regierungspapier, soll überall dort, wo bereits ein negativer Antigentest für mehr Freiheit ausreichend sei, diese Freiheit auch für Geimpfte und Genese gelten. Mehr noch: Geimpfte und Genesene könnten zum Teil sogar bessergestellt werden als Getestete.

Konkret sollen für Immunisierte dieselben Ausnahmen gelten, die bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 für Menschen mit negativem Schnelltestergebnis gelten. Dies betrifft Geschäfte und Märkte, Kultureinrichtungen, Sport oder Friseurbesuche. In manchen Bundesländern gilt das bereits jetzt. Auch im Bereich der Einreiseregeln soll Geimpften und Genesenen dieselben Ausnahmen eingeräumt werden, die dort für Getestete bestehen – die Quarantänepflicht würde damit in der Regel wegfallen.

Deutlich mehr Möglichkeiten sollen Immunisierte bei Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren bekommen. Vor allem letztere, so heißt es in Regierungskreisen, seien für Geimpfte nicht mehr haltbar. Bei den allgemeinen Kontaktbeschränkungen (ein Haushalt trifft nur einen Freund) könnte es immerhin einige Lockerungen geben, Massenpartys von Geimpften seien aber wohl noch nicht drin.

Kontaktbeschränkungen für Pflegeheimbewohner sollen dagegen deutlich gelockert werden, um eine soziale Isolation der Bewohner zu vermeiden. Zwei Wochen nach den Zweitimpfungen könnten die Besuchsmöglichkeiten in Einrichtungen ohne Ausbruchsgeschehen wieder erweitert werden und Gruppenangebote wieder möglich sein. Patientenschützer forderten in dem Zusammenhang, die Wirkung der Impfungen in Pflegeheimen besser zu untersuchen: „Wo Menschen vieler Altersgruppen auf engem Raum leben und arbeiten, ist grundsätzlich immer mit Virusausbrüchen zu rechnen“, sagte der Vorsitzende der Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch unserer Redaktion.

Reicht eine einzige Impfung schon aus?

Als Geimpfte gelten laut Papier alle, die über einen vollständigen Impfschutz mit einem in der EU zugelassenen Impfstoff verfügen. Das bedeutet je nach Impfstoff eine oder zwei Impfungen. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer reicht das nicht aus: Es sollten auch im Ausland vorgenommene Impfungen anerkannt werden – auch wenn der betreffende Impfstoff in der EU, wie zum Beispiel Sputnik V, noch nicht zugelassen sei. „Wir brauchen für die Grenzregionen praktikable Lösungen“, sagte er unsserer Redaktion.

Ab wann sollen die Regeln gelten?

Das ist noch offen. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte zuletzt mehrmals davor gewarnt, zu früh mit Lockerungen für Geimpfte zu beginnen – aktuell würden die Ausnahmen gerade einmal rund sieben Prozent der Deutschen betreffen. Offen ist zudem, wie sich das Bundesverfassungsgericht zur Bundesnotbremse und zur Ausgangssperre stellt. Sollten die Regeln gekippt werden, sähe die Gesamtlage auf einmal wieder ganz anders aus. Formal ist der Fahrplan klar: Sollte sich die Bund-Länder-Runde am Montag auf die Eckpunkte einigen, muss Spahn daraus eine Rechtsverordnung machen; Bundestag und Bundesrat müssen zustimmen.

Was passiert, wenn neue Mutanten auftreten?

Das ist die große Sorge: Virusvarian-ten können die Impfwirkung abschwächen. Aktuell sei das bei den in Deutschland häufig auftretenden Varianten nicht in einem Ausmaß der Fall, dass dies den Erfolg der Impfung relativiere, heißt es im Regierungspapier. Man müsse das aber beobachten.