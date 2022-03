Weniger Waffen exportiert

Stockholm. Weltweit sind in den vergangenen fünf Jahren weniger Rüstungsgüter wie Kampfflugzeuge, Panzer und U-Boote exportiert worden als zuvor. Das Volumen der Waffenlieferungen sank in den Jahren 2017 bis 2021 im Vergleich zum vorherigen Fünfjahreszeitraum um 4,6 Prozent, wie aus einem am Montag veröffentlichten Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri hervorgeht. Im Vergleich zu den Jahren 2007 bis 2011 bedeuten die neuen Werte hingegen ein Plus von 3,9 Prozent. Deutschland zählt weiter zu den fünf größten Rüstungsexporteuren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zeitraum vor Ukraine-Krieg

Trotz des leichten Rückgangs im Fünfjahresvergleich befänden sich die Waffenlieferungen in den vergangenen zehn Jahren auf einem viel höheren Niveau als zuvor, sagte Sipri-Experte Siemon Wezeman. Und dies betreffe den Zeitraum vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine vor zweieinhalb Wochen.

Der geringe Rückgang der Rüstungslieferungen verbirgt Sipri zufolge große Unterschiede zwischen den Regionen. Während Südamerika zum Beispiel so wenige Rüstungsgüter importiert habe wie seit 50 Jahren nicht mehr, trügen steigende oder unverändert hohe Einfuhrzahlen in Europa, Ostasien, Ozeanien und dem Nahen Osten zu Aufrüstung bei. Das Importvolumen der Staaten Europas stieg demnach um 19 Prozent. Dies lasse sich zum Teil auf die deutliche Verschlechterung der Beziehungen zu Russland zurückführen.

Der Vorsprung der USA unter den 60 waffenexportierenden Staaten wächst weiter. Russland liegt auf Rang zwei, danach folgt Frankreich. Komplettiert werden die fünf größten Exporteure weiter von China und Deutschland. Die Bundesrepublik verzeichnete Sipri zufolge einen Rückgang des Exportvolumens um 19 Prozent zum vorherigen Fünfjahreszeitraum und um 49 Prozent im Vergleich zu 2007 bis 2011.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Und die Ukraine? Trotz des seit Jahren anhaltenden Konflikts mit Russland waren die Importe zwischen 2017 und 2021 begrenzt.