Heidelberg. Selbst die Corona-Pandemie hat die Konflikte nicht zum Stoppen gebracht: Teils mit Waffengewalt, teils ohne wurden auch 2020 Auseinandersetzungen ausgetragen. In einigen Regionen der Welt haben sie sich sogar ausgeweitet oder verschärft. So zählt das Heidelberger Institut für Internationale Konfliktforschung (HIIK) in seinem am Donnerstag vorgestellten Konfliktbarometer 359 Konflikte weltweit, 60 Prozent davon (220) wurden gewaltsam ausgefochten. Die Zahl der Kriege ist von 15 auf 21 gestiegen.

Das ist die höchste Zahl an Kriegen, die das HIIK jemals gezählt hat (nur 2014 waren es genauso viele). Europa verzeichnet mit dem Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien zwei Kriege, während der Donbass-Konflikt in der Ukraine als begrenzter Krieg 2020 weitergeführt wurde.

Viele der Kriege haben sich aus langjährigen gewalttätigen Konflikten entwickelt, wobei der ursprüngliche Auslöser oft Jahrzehnte zurückliegt. Ihre Zahl lag im vergangenen Jahr bei 180, das waren deutlich mehr als 2019 (158). „Das unterstreicht, welche Bedeutung die Eskalation bestehender Konflikte für das Entstehen von Kriegen hat“, sagt Giacomo Köhler. Die Schauplätze haben sich indes verschoben: Lag der Schwerpunkt kriegerischer Auseinandersetzungen 2019 in Westasien, Nordafrika und Afghanistan, gilt nun Sub-Sahara-Afrika als Konfliktherd Nummer eins.

Militante islamistische Gruppen

In der Sahel-Zone, der Demokratischen Republik Kongo, Äthiopien, Mosambik, Somalia, Südsudan sowie Nigeria wurden insgesamt elf Kriege beobachtet, davon fünf neue. Militante islamistische Gruppen spielen hier die größte Rolle, sie haben sich in vielen Dörfern und Städten über die Jahre etabliert, gerieren sich als Schutzmacht und Alternative des Staates sowie ausländischer Hilfe, die sie gewaltsam verdrängt haben.

„Die Dschihadisten haben vor Ort ein Machtvakuum geschaffen, das sie nun selbst füllen“, erklärt Niklaus Reeg. Ausgerechnet Afrikas Wirtschaftswunderland Äthiopien ist auf der Weltkarte der Heidelberger Konfliktforscher schwarz gefärbt, nachdem im vergangenen November die politischen Spannungen zwischen der Zentralregierung in Addis Abeba und der Regierung des Bundeslandes Tigray eskalierte. Hunderte Menschen sind dem Konflikt bereits zum Opfer gefallen, tausende vor den Kämpfen geflohen. Wie dramatisch die Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung sind, zeigt das Beispiel der ohnehin armen Region um den Tschadsee, wo allein im vergangenen Jahr 2,8 Millionen Menschen vor der Terrormiliz Boko Haram geflohen sind.

Das Heidelberger Institut unterscheidet bei den Konflikten fünf Intensitätsstufen: Disput, gewaltlose Krise, gewaltsame Krise, begrenzter Krieg und Krieg. Je nach Größe der beteiligten Gruppe, der Art der eingesetzten Waffen sowie Zahl der Todesopfer und Flüchtlinge ist ein Konflikt eher eine Krise oder ein Krieg. Hauptgründe für Konflikte sind in erster Linie Machtansprüche sowie ideologische und religiöse Motive. Auch der Zugang zu Ressourcen wie Wasser und Land kann Streitigkeiten auslösen.

Obwohl die humanitären Folgen groß sind, schaffen es nur die wenigsten in internationale Schlagzeilen. Wie die beiden Forscherinnen Franziska Linke und Mayely Müller betonen, ist das Interesse an regionalen Rivalitäten in afrikanischen Ländern oft gering. Hinzu komme, dass die Länder ihre Konfliktzonen abriegelten und Nachrichten kaum nach außen dringen.

„Auch wir müssen uns auf Berichte in Medien und freiwillige Helfer stützen, die uns Informationen zutragen.“ Gleichzeitig komme der gezielten Desinformation eine immer größere Bedeutung zu. So hätten zahlreiche Regierungen die Corona-Pandemie zum Vorwand genommen, um kritische Stimmen in unabhängigen Medien auszuschalten und die Freiheit im Internet zu beschneiden. Die Auswirkungen sind vielfältig. „Über die Pandemie wird nicht berichtet und auch nicht über Menschenrechtsverletzungen, die ebenfalls unter dem Deckmantel der Eindämmung der Corona-Krise passieren“, warnen Ronja Gottschling und Katharina Valjak.

Das Land, das im Übrigen am meisten im Clinch mit anderen Ländern liegt, ist Russland, gefolgt von den USA, China und der Türkei. Es gibt auch Regionen, in denen es völlig friedlich zugeht: Dazu zählen Australien und Neuseeland.