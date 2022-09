Weitere Waffen, aber kein Leopard 2

Berlin. Deutschland wird nach Angaben von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht zwei weitere Mehrfachraketenwerfer Mars sowie 50 gepanzerte Fahrzeuge vom Typ Dingo an die Ukraine liefern. Dazu würden auch 200 Raketen für die Mehrfachraketenwerfer überlassen, sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag in Berlin zum Auftakt der Bundeswehrtagung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Allschutz-Transportfahrzeug Dingo ist ein gepanzertes, luftverladbares und bewaffnetes Radfahrzeug für Patrouillen- und Spähfahrten. Die Regierung in der Ukraine und auch Politiker der Ampel-Koalition hatten zuletzt den Druck erhöht und eine Lieferung von deutschen Kampfpanzern gefordert, um die Ukraine bei der Verteidigung gegen Russland zu unterstützen.

Erfolge machen Mut

„Der brutale russische Angriff auf die Ukraine ist eine Zäsur. Und wir stehen im mutigen Kampf der Ukrainer klar an ihrer Seite, durch die Verhängung von Sanktionen gegen Russland. Wir bieten rund eine Million Geflüchteten eine Zuflucht“, sagte Lambrecht. „Wir unterstützen finanziell und wir unterstützen auch durch die Lieferung von Waffen. Und es macht Mut zu sehen, welche Erfolge die Ukraine gerade in den letzten Tagen, auch mit Hilfe deutscher Waffen, erzielen konnte.“

Die ukrainische Regierung allerdings pocht darauf, ihre Streitkräfte mit Kampfpanzern westlicher Bauart durchsetzungsfähiger für weitere Gegenschläge zu machen. Im Zentrum der Begehrlichkeit der Ukrainer steht dabei der Kampfpanzer Leopard 2 A4, der nur in dieser älteren, aber noch vielfach verwendeten Variante überhaupt verfügbar scheint. Das gleiche gilt auch für den Schützenpanzer Marder, eigentlich ein Auslaufmodell in der Bundeswehr.

Militärexperten verwiesen auf die zentrale Rolle, die das Zusammenwirken der beiden Panzergattungen bei der Rückeroberung von besetzten Gebieten und dem Kampf im urbanen Raum haben. Vier Soldaten sind die Besatzung im Leopard 2, aus dem sie nur „aufgesessen“ den Kampf führen, also aus dem Fahrzeug heraus: der Kraftfahrer, ein Richtschütze, ein Ladeschützen und der Kommandant. Mit überlegener Feuerkraft und seiner Feuerleitanlage ist der Leopard auch in der unmittelbaren Konfrontation mit dem Gegner auf Sicht „duellfähig“. Der Leopard 2 gilt vielen als „bester Kampfpanzer der Welt“ .

Dabei ist der Leopard zusammen mit Schützenpanzern im Einsatz, in denen Panzergrenadiere in einem hinteren Raum sitzen und auch „abgesessen“ kämpfen, also das Panzerfahrzeug über eine Heckklappe verlassen und sich mit Gewehren oder Panzerfäusten dem Gefecht stellen. Dabei schützen sie auch die eigenen Stahlkolosse gegen sich anschleichende feindliche Panzervernichtungstrupps.

Neue Dynamik im Gefecht

„Die Schlachten des Ukrainekrieges werden nicht nur, aber vor allem von gepanzerten Verbänden geschlagen“, stellt das deutsche Verteidigungsministerium fest und lässt im Format „#nachgefragt“ den obersten Panzer-Lehrer zu Worte kommen. Die Panzertruppen charakterisiere „eine hohe Dynamik, hohe Mobilität“ trotz der Ketten und das in schwierigsten Gelände, sagt Brigadegeneral Björn Schulz, Kommandeur der Panzertruppenschule der Bundeswehr. dpa