Weitere Informationen zum Weltkrebstag

Der Weltkrebstag – jedes Jahr am 4. Februar – hat das Ziel, eine der häufigsten tödlich verlaufenden Krankheiten ins Bewusstsein der Bevölkerung zu rücken. Dieses Jahr steht er unter dem Motto „Close the gap – Versorgungslücken schließen“. Die Deutsche Krebshilfe will damit verstärkt über die Möglichkeiten der Krebsprävention und der -früherkennung informieren, außerdem über aktuelle Entwicklungen bei Diagnose, Therapie und Nachsorge informieren.

Auf all diese Punkte hat die Pandemie Auswirkungen. Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte, wurden 2020 bundesweit knapp 1,45 Millionen Krebskranke in Kliniken versorgt. Das waren sechs Prozent weniger als im Jahr davor. Die Zahl der Krebsoperationen ging 2020 um fünf Prozent gegenüber 2019 zurück.

40 Prozent vermeidbar

Allein in Deutschland wird nach Angaben des Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg jedes Jahr bei rund 500 000 Menschen neu Krebs diagnostiziert. Bis 2030 rechnen die Experten und Expertinnen mit einer Zunahme von 20 Prozent. Insgesamt leben hierzulande mehr als vier Millionen Menschen mit oder nach einer Krebserkrankung.

Nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist Krebs die zweithäufigste Todesursache in Deutschland. 2020 starben nach Daten des Bundesamts für Statistik 231 271 Menschen an einer Krebserkrankung. Das ist beinahe ein Viertel (23,5 Prozent) aller Verstorbenen.

Fast 40 Prozent aller Krebsneuerkrankungen sind nach Expertenangaben durch einen gesunden Lebensstil vermeidbar. Der größte Risikofaktor ist das Rauchen, dicht gefolgt von ungesunder Ernährung und Bewegungsmangel, wie DKFZ-Chef Michael Baumann sagt. mad