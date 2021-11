Watsche statt Wechsel: Südwest-CDU verpasst Strobl eine Klatsche

Mannheim. Eigentlich wollten sie ja mehr diskutieren bei der Südwest-CDU. Es sei doch schön, dass man streite, sagt der Landesvorsitzende Thomas Strobl am Samstag beim Parteitag in Mannheim in seiner Rede. Da habe man sich in den letzten Jahren einen zu "schlanken Fuß" gemacht. Strobl spricht viel von Erneuerung, von Fehlern, kritisiert die "Ego-Shooterei" und "Selbstdarstellerei" in der eigenen Partei. Dennoch: Als der Tagesordnungspunkt 12 - die Aussprache - dann aufgerufen wird, meldet sich von den mehr als 300 Delegierten: Niemand. Kein Gezeter, kein Gemurre, keine Rebellion.

Dabei rumort es überall in der CDU, auch in ihrem zweitgrößten Landesverband. Da geht es um die historischen Wahlschlappen bei der Landtags- und Bundestagswahl, um das Versagen des Spitzenkandidaten Armin Laschet, um Querschüsse der Schwesterpartei CSU, da gibt es enttäuschte Politiker, die ihren Posten verloren haben, und alte, offene Rechnungen. Auch Landeschef Strobl steht unter Druck - mal wieder. In Südbaden forderte zuletzt eine Gruppe von Delegierten per Antrag gar seinen Rückzug. Doch Strobl kann eine offene Revolte auf dem Parteitag abwenden. Von Kreisparteitag zu Kreisparteitag tingelt der 61-Jährige im Vorfeld, besänftigt, hört zu, spielt Abfangjäger für Frust und Unmut. Das war kein Spaziergang, sagt er selbst.

Außerdem hatte er bekanntgegeben, dass er zwar am Landesvorsitz festhalten, aber beim CDU-Bundesparteitag im Januar nicht mehr für den stellvertretenden Bundesvorsitz kandidieren will, den er ebenfalls seit zehn Jahren inne hat. Damit nimmt er Druck aus dem Kessel. Ein Gegenkandidat traut sich am Samstag auch nicht aus der Deckung. Potenzielle Nachfolger - etwa die Bundestagsfraktionsvizes Andreas Jung und Thorsten Frei oder der bisherige Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Steffen Bilger - winken alle ab.

Strobl gewinnt die Wahl und bleibt für zwei weitere Jahre an der Spitze des Landesverbands. Er winkt, die Delegierten klatschen. Aber er kommt nur auf 66,5 Prozent der Stimmen - das ist nicht nur ein Denkzettel, sondern eine Klatsche, wie sie Strobl so noch nicht erlebt hat. Angesichts der turbulenten Gemengelage war zwar ein Dämpfer erwartet worden, aber 66,5 Prozent lassen sich dann doch schlecht schönreden. "Kein Feuerwerk, aber auch keine völlige Kastration", kommentiert ein Delegierter die Wahl.

Schlechter schnitt Strobl nur bei seiner ersten Wahl vor zehn Jahren ab, damals gab es allerdings einen Gegenkandidaten. 2019, als die damalige Bildungsministerin Susanne Eisenmann gegen ihn einen Aufstand anzettelte, erzielte Strobl noch mehr als 83 Prozent. 2015 kam er sogar auf fast 98 Prozent.

Das Verhältnis des 61-Jährigen zu seinem Landesverband war noch nie einfach. Zweimal hat er bereits auf die Spitzenkandidatur verzichtet und musste nach Wahlniederlagen immer wieder den Scherbenhaufen aufkehren. Strobl gilt als politisches Stehaufmännchen - und als Garant für die Stabilität der grün-schwarzen Koalition. Denn der Heilbronner ist auch Innenminister und Vize-Regierungschef und gilt als Vertrauter des grünen Regierungschefs Winfried Kretschmann, mit dem er trotz der Niederlage der CDU im Frühjahr eine Wiederauflage von Grün-Schwarz aushandelte.

Strobl hätte ein besseres Ergebnis verdient gehabt, sagt CDU-Fraktionschef Manuel Hagel, der von einigen bereits heimlich als Spitzenkandidat für die nächste Landtagswahl gehandelt wird. Geschlossenheit mache sich nicht an Wahlergebnissen fest, sondern an Ideen. Strobl müsse die Partei nun ruhig führen und seine Nachfolge regeln, sagt ein anderer Delegierter.

Da es keinen Gegenkandidaten gab, stand nur zur Wahl, Strobl zu stärken oder zu beschädigen, sagt der Sozialpolitiker Christian Bäumler, der auch im Vorstand sitzt. Das Wahlergebnis sei nun ein klarer Auftrag für Strobl, den Kurs der CDU zu ändern, sie breiter als Volkspartei aufzustellen.

Ist Strobl nun nur noch ein Übergangsvorsitzender, ein Platzhalter, um in zwei Jahren den Weg freizumachen für jemanden, der das Staatsministerium zurückerobern soll von den Grünen? Von einem Übergangsvorsitzenden würde er nie sprechen, sagt Bäumler. Dafür habe Strobl schon zu viele Krisen überstanden.