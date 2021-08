Was wollen die Taliban?

Berlin. Für viele Afghanen weckt die Rückkehr der Taliban schlimme Erinnerungen. Kommt jetzt die islamistische Schreckensherrschaft wieder, unter der die Menschen bis 2001 gelitten hatten? Oder sind es „neue Taliban“, die aus den Fehlern gelernt haben? Es gibt erste Anzeichen dafür, dass sie – zumindest bisher – weniger radikal auftreten. So hat die Taliban-Führung eine Amnestie für Regierungsmitarbeiter und Sicherheitskräfte angekündigt. Das kann pragmatische Gründe haben – ohne Beamte bräche der Staatsapparat zusammen.

Gleichzeitig versuchen sie, besonders Frauen die Angst zu nehmen: „Das islamische Emirat will nicht, dass Frauen zu Opfern werden“, sagte das Mitglied der Kulturkommission der Taliban, Enamullah Samangani. Ein anderer Taliban-Führer erklärte: „Mädchen und Frauen werden zur Schule gehen, als Lehrer und als Studenten.“

Doch die Skepsis ist groß. Die Taliban hatten auch angekündigt, sich in Kabul zurückzuhalten. „Sie haben begonnen, von Haus zu Haus zu gehen und nach Aktivistinnen zu suchen“, sagte die afghanische Menschenrechtlerin Humera Saqib der Zeitung „El País“. Aus Kabul wurde auch berichtet, dass Studentinnen aus den Wohnheimen ausziehen mussten. Die Lage in den Provinzen ist unterschiedlich, viel scheint von den lokalen Kommandeuren abzuhängen. In einigen dürfen Frauen weiterarbeiten, in anderen nicht.

Das Misstrauen gegenüber den bärtigen Kämpfern ist berechtigt: Im Juli berichtete die Unabhängige Menschenrechtskommission Afghanistans, dass in den bereits von den Taliban kontrollierten Gebieten Frauen nur in Begleitung eines männlichen Vormunds zum Arzt gehen durften. Fernsehen wurde verboten, Lehrer wurden angewiesen, Turbane zu tragen und sich Bärte wachsen zu lassen. Religionsgelehrte, Beamte, Journalisten, Menschenrechtler und Frauen wurden demnach Opfer gezielter Tötungen.

Hinrichtungen und Zwangsehen

Ziel der Taliban ist eine strikte Form des sunnitischen Islam mit strenger Auslegung der Scharia, des islamischen Rechts. Öffentliche Hinrichtungen und Zwangsehen für Mädchen ab zwölf Jahren gehörten dazu, ebenso die Rechtlosigkeit der Frauen. Es muss sich erst zeigen, ob sich die Taliban von heute von ihrer Gründergeneration unterscheiden. Die Führung war nach Pakistan geflohen.

Nach ihrem Siegeszug sagte ein Taliban-Sprecher jetzt, man wolle international nicht isoliert sein und Gespräche über eine „inklusive islamische Regierung“ führen. Die Gespräche könnten schwierig werden, denn die Taliban sind kein streng hierarchisch gegliederter Block. Über einen Großteil der Führung ist wenig bekannt. An der Spitze steht Haibatullah Achundsada. Der „Anführer der Gläubigen“ gilt als Hardliner und soll sich für die Zerstörung der riesigen Buddha-Statuen eingesetzt haben. Als Mitglied der Führung hat Mullah Abdul Ghani Baradar mit den Amerikanern und der afghanischen Führung verhandelt. Beobachter meinen, er könnte Präsident werden.