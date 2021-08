Was soll eine Bleibeprämie für Helfer?

Berlin. Im Streit um die mangelnde Hilfe für afghanische Mitarbeiter von deutschen Einrichtungen in Afghanistan gerät nun auch die Entwicklungshilfe in die Kritik: Die federführende, bundeseigene Entwicklungshilfeagentur GIZ hat ihren afghanischen Ortskräften ein Jahresgehalt im Voraus versprochen, wenn sie in Afghanistan bleiben und dies auch schriftlich zusagen. Oppositionspolitiker sind empört. „Mir fehlen die Worte, es wird immer schlimmer“, erklärte die Grünen-Verteidigungspolitikerin Agnieszka Brugger. Ihre FDP-Kollegin Marie-Agnes Strack-Zimmermann kritisierte die Praxis als „abstoßend“. Empört fragte sie die GIZ: „Was läuft bei euch falsch?“ Die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) hatte vor dem Blitzsieg der Taliban rund 1100 afghanische Ortskräfte beschäftigt, insgesamt arbeiteten 1800 Afghanen in deutschen Entwicklungshilfeprojekten. Inzwischen ist die Entwicklungshilfe gestoppt, das Jahresgehalt für die Ortskräfte würde im Voraus dennoch gezahlt. Die Bundesregierung ist nun aber bemüht, den Eindruck zu zerstreuen, Ortskräfte sollten mit viel Geld zum Bleiben in Afghanistan überredet werden – während ja offiziell zugesagt wird, so vielen Hilfskräften wie möglich die Ausreise nach Deutschland zu ermöglichen.

Die Bundestagsabgeordnete Agnieszka Brugger von den Grünen. © dpa

So versichert das Entwicklungsministerium angesichts der Debatte, das angebotene Jahresgehalt sei zur Überbrückung einer schwierigen Lage gedacht. Wenn sich die Ortskräfte aber angesichts der Sicherheitslage doch noch anders entscheiden sollten und sich auf die Ausreiseliste setzenlassen wollten, werde die Bundesregierung sie dabei unterstützen. Die Regierung hatte allerdings in den vergangenen Monaten versucht, einen umfassenden Abzug der Ortskräfte in der Entwicklungshilfe zu bremsen. ck