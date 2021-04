Was löst Thrombosen aus?

Mannheim. Die Zahlen steigen, der Zusammenhang gilt als plausibel. Die Corona-Impfstoffe des schwedisch-britischen Herstellers AstraZeneca und des US-Pharmakonzerns Johnson & Johnson können in sehr seltenen Fällen Blutgerinnsel auslösen, die im schlimmsten Fall zum Tode führen. Diese Thrombosen entstehen an außergewöhnlichen Stellen, etwa im Gehirn, im Bauchraum oder in den Arterien und gehen häufig einher mit einem Mangel an roten Blutplättchen.

25-Prozent-Marke Bremen und das Saarland haben am Freitag als erste Bundesländer bei den Erstimpfungen eine Quote von 25 Prozent erreicht. Damit hat in den beiden Bundesländern bereits jeder Vierte mindestens eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Bremens Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) sprach angesichts des knappen Impfstoffs von einer „tollen Zwischenbilanz“. Im Saarland werden nach Angaben des Gesundheitsministeriums täglich 5300 Impfungen vorgenommen. dpa

Die EMA, die europäische Arzneimittelagentur, listet für AstraZeneca 287 Fälle dieser schwerwiegenden Komplikationen auf, davon 142 in der Europäischen Union (bezogen auf 16 Millionen Impfungen). Acht sind es bei Johnson & Johnson. Vergleichsweise wenige, was daran liegt, dass der Impfstoff bislang nur in den USA verimpft wurde (rund sieben Millionen Mal). In der EU ist das Vakzin ebenfalls zugelassen, kam aber noch nicht zum Einsatz.

EU-Behörde: Vorteile überwiegen

Grund ist, dass die US-Gesundheitsbehörden in der vergangenen Woche einen Impfstopp empfahlen, um mögliche Nebenwirkungen abzuklären. Der Hersteller verzögerte daraufhin die geplanten Lieferungen nach Europa, die EMA nahm erneut Untersuchungen auf. Am Dienstag teilte sie dann mit: Ein Zusammenhang zwischen Wirkstoff und Thrombosebildung sei möglich.

Doch wie schon zuvor bei AstraZeneca, das im März für viel Wirbel in der EU gesorgt hatte und zwischenzeitlich in vielen Ländern nicht mehr verimpft wurde, entschieden die Verantwortlichen auch hier: Die Vorteile einer Impfung, nämlich der Schutz vor einer schweren Covid-19-Erkrankung, überwiegen die Risiken. „Wenn ein Impfstoff Millionen von Menschen verabreicht wird, können sich Nebenwirkungen zeigen, die in den klinischen Studien zuvor nicht identifiziert werden konnten“, erklärte EMA-Chefin Emer Cooke.

„Wesentliche Aspekte sind klar“

Was hinter den äußerst seltenen Komplikationen steckt, versuchen Wissenschaftler fieberhaft herauszufinden. Als einer der weltweit führenden Forscher auf dem Gebiet gilt Andreas Greinacher, Leiter der Transfusionsmedizin an der Universität Greifswald. Innerhalb weniger Wochen ist es ihm und seinem Team gelungen, anhand von Blutproben von betroffenen Patienten nachzuvollziehen, was die gefährlichen Gefäßverschlüsse auslöst.

Die Erkenntnisse müssen noch von Fachexperten begutachtet werden. Trotzdem gelten sie als so spektakulär, dass bei der Pressestelle der Universität das Telefon nicht mehr stillsteht und Greinacher inzwischen einmal in der Woche eine virtuelle Pressekonferenz für Medien aus aller Welt abhält, um seine neuesten Ergebnisse zu präsentieren.

„Das Rätsel ist nicht komplett gelöst, und das wird womöglich noch Jahre dauern, aber die wesentlichen Aspekte sind jetzt klar“, betont der Mediziner. Er spricht von einer Kaskade an Ereignissen, zum Teil uralten Mechanismen, die in Gang gesetzt werden. Simpel ausgedrückt, werden nach der Impfung bestimmte Antikörper aktiviert, die an Blutplättchen andocken, die daraufhin ihrerseits aktiv werden. Doch weil es keine offene Wunde zu verschließen gibt, was eigentlich Aufgabe der Blutplättchen ist, verklumpen sie miteinander: Ein Blutgerinnsel entsteht. Warum sich dieses besonders häufig in den Hirnvenen festsetzt, bleibt laut Greinacher offen. Sicher sei aber, dass Frauen und Männer gleichermaßen betroffen sind.

Die wohl schlechteste Nachricht ist, dass Bestandteile des Impfstoffes ursächlich für die fatale Entwicklung sind. Das bedeutet, dass nicht nur AstraZeneca, sondern wahrscheinlich auch andere Vektorimpfstoffe wie der von Johnson & Johnson und Sputnik V die schweren Komplikationen verursachen können. Vektorimpfstoffe basieren auf einem Träger, ein harmloses Virus, das Bruchstücke des Coronavirus in den Körper transportiert.

Untermauert wird diese Annahme von den Zahlen zu Blutgerinnseln nach Impfungen mit Biontech/Pfizer und Moderna, beides mRNA-Impfstoffe, die nach einem komplett anderen Verfahren hergestellt werden. Fälle von Blutgerinnseln gibt es dort auch, aber ihre Zahl übersteigt nicht das, was normalerweise – auch ohne Impfung – zu erwarten wäre. Den 59 Millionen Impfungen mit Biontech/Pfizer in der EU stehen beispielsweise nur elf Thrombosekomplikationen gegenüber.

Schwierige Behandlung

„Das Ganze fügt sich wie ein Puzzle zusammen“, urteilt Johannes Oldenburg vom Institut für Experimentelle Hämatologie und Transfusionsmedizin am Universitätsklinikum Bonn. Es sei zwar alles sehr schnell gegangen, die ersten Fälle seien erst am 10. März aufgetreten, so dass „eine heiße Nadel mit dabei“ sei. Aber der beschriebene Mechanismus „macht sehr viel Sinn“. Nun bleibe die experimentelle Bestätigung und damit der endgültige Beweis abzuwarten.

Die Behandlung von Patienten, die nach einer Impfung mit AstraZeneca – und bald wohl auch Johnson & Johnson – Thrombosen entwickeln, sei indes nicht einfach. Oldenburg war in seiner Klinik mit bereits vier Fällen konfrontiert, von denen zwei kritisch gewesen seien. „Es dauert, bis der sehr starke und anhaltende thrombosefördernde Prozess durchbrochen ist“, erklärt Oldenburg. Wichtig sei, Symptome rechtzeitig zu erkennen, darunter schwere Kopfschmerzen, Beinschmerzen, Bauchschmerzen, Schwindel, Übelkeit, und dann so schnell wie möglich einen Arzt aufsuchen.

Und vielleicht noch wichtiger ist es, die Risiken nicht falsch einzuschätzen. Greinacher betont, die Menschen nicht zu verunsichern, so dass sie sich nicht impfen lassen: „Nicht geimpft zu sein, stellt eine viel, viel höhere Gefahr dar als mögliche Nebenwirkungen.“