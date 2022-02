Was ist die Taktik Moskaus?

Auf dem Land-, Luft- und Seeweg dringen russischen Truppen von Norden, Osten und Süden in die Ukraine ein. Was ist das Ziel von Russlands Präsident Wladimir Putin? Mit diesem breit angelegten Aufmarsch mache Putin es den ukrainischen Streitkräften schwer, „einen Schwerpunkt zu bilden“, erläuterte der frühere Generalleutnant a.D. des Heeres, Heinrich Brauss, unserer Redaktion. Er zwinge sie, „ihre gesamte Verteidigung auseinanderzuziehen“, so dass sie an anderer Stelle fehle. Dem Bundeswehr-General erscheint das Vorgehen „so hasardeurhaft, dass ich es kaum glauben will“. Die gesamte Ukraine zu unterwerfen, sei für Putin trotz seiner Militärmacht ein „risikoreiches Unterfangen“. Eine solche Operation könne sehr blutig werden. Die Ukraine sei willens, sich zu verteidigen.

Putin hat zwar alle militärischen Optionen, Erich Vad glaubt jedoch nicht an eine dauerhafte Besetzung der Hauptstadt und der Westukraine. Wie Brauss gibt der frühere Brigadegeneral und Militärberater von Bundeskanzlerin Angela Merkel zu bedenken: „Dann müsste er mit einem langen Abnutzungs- und Partisanenkrieg rechnen.“ Das koste Menschenleben, Geld, Prestige.

Vad vermutet, Putin wolle den ganzen Donbass besetzen mit als Friedenstruppen deklarierten Kräften. Wenn er darüber hinausgehe, werde Putin versuchen, eine Landverbindung bis zur Krim herzustellen. „Vielleicht schickt er seine Truppen sogar bis Odessa, um die gesamte Schwarzmeerküste in den Griff zu kriegen.“ Dass der russische Präsident das Nato-Vertragsgebiet angreift, erwartet Vad nicht. ZRB

