Was hilft gegen Judenhass?

Berlin/Hamburg. Die Stimmung unter Palästinensern in Deutschland ist angeheizt, sie protestieren gegen die Luftschläge der israelischen Armee im Gazastreifen in Berlin, Hamburg, Frankfurt, Köln und Mannheim. Vorfälle zeigen, dass manche nicht vor Antisemitismus zurückschrecken.

AdUnit urban-intext1

Wie stark ist der Judenhass bei den Nahost-Demos?

Es sind Tausende, die in Deutschland für ein „freies Palästina“ demonstrieren. Und es bleibt nicht bei Parolen gegen die israelische Politik. Viele Fälle sind dokumentiert, in denen Israel als „Kindermörder“ beschimpft wird. Andere Plakate stellen den Holocaust mit der heutigen israelischen Politik gleich, andere werfen Israel „Völkermord“ vor. Auch Aufrufe zu einer neuen Intifada und gewaltsamem Protest sind zu hören.

Droht eine neue antisemitische Welle in Deutschland?

AdUnit urban-intext2

Es sind deutliche Worte, die der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland findet: „Seit Tagen verbreiten Mobs in vielen deutschen Städten blanken Judenhass. Sie skandieren übelste Parolen gegen Juden, die an die dunkelsten Zeiten deutscher Geschichte erinnern“, sagte Josef Schuster. Die Sicherheitsbehörden teilen diese Sorge: Verschärft sich die Lage in Nahost, dann radikalisieren sich auch hierzulande die Islamisten. Mit Sorge sehen Verfassungsschützer schon jetzt, dass zu den Demonstrationen ein Vielfaches der angemeldeten Teilnehmer kommt. Ein zweiter Aspekt alarmiert sowohl jüdische Gemeinden als auch Polizei und Geheimdienst: die wachsende Radikalität in den sozialen Netzwerken.

Nützen härtere Strafen?

AdUnit urban-intext3

Nach den antisemitischen Vorfällen rufen nun Politikerinnen und Politiker zu einem härteren Vorgehen gegen Judenhass auf. Mit Blick auf Anschläge gegen jüdische Einrichtungen in Deutschland und antisemitische Parolen auf deutschen Straßen forderte SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz eine klare Haltung und deutliche Konsequenzen: „Für so etwas gibt es kein Pardon. Die Täter müssen die volle Härte des Gesetzes spüren“, sagte Scholz unserer Redaktion. Der Chef der Christdemokraten im Europaparlament, Manfred Weber, sprach sich dafür aus, Hetze gegen Religionen in der gesamten EU unter Strafe zu stellen. Die Glaubensfreiheit sei ein Kern des europäischen Gesellschaftsmodells. „Es wäre eine Überlegung wert, dass die EU-Staaten gemeinsam prüfen, ob Hetze gegen Religionen in geeigneter Form ein Straftatbestand in allen Ländern werden sollte.“ In jüngster Vergangenheit ist der deutsche Gesetzgeber bereits härter gegen Antisemitismus vorgegangen. So beschloss die Regierung, dass sich ein antisemitisches Motiv für eine Tat auf eine höhere Strafe auswirkt. Auch das Verbrennen von Staatsflaggen steht mittlerweile unter Strafe. Doch nicht alle Fachleute sehen in höheren Strafen den richtigen Weg. Wenn Horst Seehofer „härtere Strafen und vollen Einsatz gegen Judenhass auf deutschen Straßen fordert, dann ist das vor allem ein politischer Reflex“, sagt Sebastian Fiedler, Vorsitzender beim Bund Deutscher Kriminalbeamter und Mitglied der SPD. Höhere Strafen seien nur sinnvoll, wenn Polizisten Täter auch fassen könnten, so Fiedler. Doch das gelinge „noch zu selten“. Aus Sicht von Fiedler müssen Nachrichtendienste und polizeilicher Staatsschutz die radikale Szene „genauer ins Visier nehmen“.

AdUnit urban-intext4