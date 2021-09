Mehr als vier Millionen Menschen haben sich in Deutschland mit dem Coronavirus angesteckt. Die allermeisten sind gar nicht erst krank geworden oder längst wieder gesund. So weit die offizielle Covid-Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI). Das Problem: Niemand kann genau sagen, wie viele Menschen sich in den vergangenen 18 Monaten tatsächlich das Virus eingefangen haben. Dabei ist die Frage,

...