Für die Kanzlerambitionen von Olaf Scholz könnten die Landtagswahlen am Sonntag in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ein gemischtes Bild ergeben. In Stuttgart droht die SPD hinter Grünen, CDU und FDP auf Platz vier abzurutschen. Dafür sagen Umfragen eine klare Bestätigung von Malu Dreyer als SPD-Ministerpräsidentin und der von ihr geführten Ampel in Mainz voraus. Scholz wird versuchen,

...