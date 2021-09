In vielen Teilen der Welt waren 16 Jahre Angela Merkel gleichbedeutend mit deutscher Stabilität. Nun geht eine Ära zu Ende. Was erwartet und was befürchtet das Ausland von der neuen deutschen Regierung? Ein Überblick Von Michael Backfisch

Sébastien Vannier (Ouest-France)

Frankreich ist zwar mittlerweile mit seinem eigenen Wahlkampf beschäftigt, der bis Mai 2022 andauern wird,

...