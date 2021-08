Die Ereignisse am Hindukusch belegen auch schwerwiegende Fehler der Bundesregierung – mit unterschiedlichen Folgen für die Parteien. Von Miriam Hollstein, Theresa Martus und Miguel Sanches

In den sozialen Netzwerken hat das Versagen der Bundesregierung in Afghanistan ein Gesicht – das von Außenminister Heiko Maas. Massenhaft werden auf Facebook und Twitter Videoausschnitte geteilt, in

...