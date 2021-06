Was bringt der Einsatz in Mali?

Berlin. Der Bundeswehreinsatz in Mali ist politisch angreifbarer denn je. Die Linke hat sich schon immer gefragt, wessen Interessen die Bundeswehr in Afrika verteidigt. Nach dem zweiten Militärputsch binnen eines Jahres werden inzwischen aber auch im Regierungslager Zweifel laut, bei den Außenpolitikern von Union und SPD.

Am Montagabend hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach dem deutsch-französischen Ministerrat noch gemeinsam mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erklärt, „wir glauben, dass unsere Präsenz vor Ort weiterhin wichtig ist. Und dass sich an der Frage der Ausbildungsmission für Mali und auch der ,Minusma‘-Aufgaben nichts geändert hat.“

Grundsätzlich hat sich tatsächlich wenig geändert. Im westafrikanischen Staat sind Islamisten aktiv. Gleichzeitig verlaufen Migrationsrouten durch das Land. Mali sich selbst zu überlassen, könnte sich rächen. Macron und Merkel haben die Wahl zwischen zwei Übeln – immer werden die falschen Kräfte gestärkt oder toleriert, mal die Putschisten, mal die Islamisten.

Ein Stabilitätsanker und Ordnungsfaktor ist Frankreich, die frühere Kolonialmacht. Solange die Franzosen Verantwortung übernehmen und bleiben wollen, kommt ein Abzug der Bundeswehr für die Bundesregierung nicht infrage. Aus Solidarität. Es wird aber immer schwerer, die zwei Einsätze der Bundeswehr in der Krisenregion offensiv zu vertreten. Erst stürzten Offiziere im Sommer 2020 den demokratisch gewählten Präsidenten Ibrahim Boubacar Keita. Vor einer Woche nahmen Militärs dann auch die Spitze der seither herrschenden Übergangsregierung fest, Präsident Bah N’Daw und Regierungschef Moctar Ouane.

Die Frage ist, ob es bei den für Fe–bruar 2022 geplanten Wahlen bleibt und ob die Militärs im Kampf gegen islamistische Kräfte in der Region Kurs halten. Das sind in den Augen von Macron und Merkel die „roten Linien“. Sie entsprechen auch der Position der westafrikanischen Staats- und Regierungschefs. Diese haben die sofortige Einsetzung eines zivilen Regierungschefs, die Freilassung der abgesetzten Übergangsregierung und ebenfalls Wahlen angemahnt. Die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft (Ecowas) hatte das Mitglied Mali zudem suspendiert.

„Weder Frankreich noch seine Partner werden sich engagieren, wenn die Forderungen der Ecowas nicht respektiert werden“, sagte Macron. Um den Forderungen Nachdruck zu verleihen, hat Frankreich mit Abzug gedroht. Für die Regierung in Paris steht viel auf dem Spiel. Die Franzosen haben immerhin 5100 Soldaten in der Region stationiert – fünfmal sie viel wie die Bundeswehr.

Zwei Mandate

Es gibt zwei Mandate. Da ist zunächst eine Trainingsmission (EUTM) im Auftrag der EU. Momentan sind knapp 100 deutsche Soldaten vor Ort. Ihre Obergrenze sollte aber von bisher 450 auf 600 steigen, weil ein neues Trainingszentrum für die malischen Streitkräfte – wesentlich von Deutschland initiiert – starten soll und weil die Bundeswehr im zweiten Halbjahr erneut den Kommandeur der EU-Mission stellen wird. Da ist zum anderen die UN-Mission „Minusma“, die als der gefährlichste Militäreinsatz der Vereinten Nationen gilt. Seit acht Jahren versucht sie, ein Abrutschen des westafrikanischen Landes ins Chaos zu verhindern.

Über 900 deutsche Soldaten unterstützen mit Frachtflügen die malische Armee bei der Versorgung und sammeln am Boden und in der Luft Informationen über die Sicherheitslage. Beide Missionen waren gerade im Mai vom Bundestag um ein weiteres Jahr verlängert worden – vor dem jüngsten Putsch. Wenn die unter anderem von Deutschland ausgebildeten Offiziere zu Putschisten würden und zur Zusammenarbeit mit Islamisten bereit sein sollten, „wird unsere Ausbildungsmission als Teil des Anti-Terror-Kampfes zur Farce“, sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, der CDU-Politiker Norbert Röttgen. „Ein einfaches Weiter-so kann es nach dem erneuten Putsch in Mali nicht geben, wie sich das die Bundeskanzlerin und der französische Präsident vorstellen.“ Diese hätte dann „umfassend ihre Legitimation verloren“, meint auch die Außenpolitikerin und SPD-Fraktionsvizechefin Gabriela Heinrich.

„Das falsche Signal“

„Das ist das falsche politische Signal an die Putschisten in Mali und potenzielle Nachahmer in anderen Ländern“, sagte sie unserer Redaktion. Deutschland und die EU müssten umgehend die Lieferung von Rüstungsgütern im Rahmen der deutschen und europäischen Ertüchtigungsinitiativen einfrieren. „Auch bei der Ausbildungsmission ,EUTM Mali‘ kann es kein Business-as-usual geben“, erklärte sie und forderte, die Ausweitung der Mission mit dem Bau des neuen Ausbildungszentrums einzustellen.

Die politische Lage in der ehemaligen französischen Kolonie ist seit Jahren nicht stabil. Mali – ein Wüstenstaat dreieinhalb Mal so groß wie Deutschland – hatte 1960 die Unabhängigkeit erlangt. 2013 schlug erst ein massiver Militäreinsatz der früheren Kolonialmacht den Vormarsch islamistischen Terrorgruppen auf Bamako zurück. Einige dieser Gruppen haben dem Islamischen Staat (IS) oder Al-Kaida die Treue geschworen. mit dpa