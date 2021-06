Was Annalena Baerbock „jetzt“ tun will

Berlin. Annalena Baerbock sitzt ein paar Hundert Meter vom Kanzleramt entfernt. Draußen, unter einem Pavillon am Haus der Kulturen. Vor ihr sitzen gut 50 Zuschauer und Journalisten. Hinter dem Podium, auf dem Baerbock sitzt, steht ein großes Pappschild. Es zeigt ihr Porträt, es ist das Cover ihres neuen Buches. Manchmal wackelt das Pappschild, droht zu kippen, wenn eine Windböe durch den Pavillon stößt.

Im September will Baerbock noch ein Stück weiter, in den hellgrauen Bau, das Kanzleramt. Die 40-Jährige ist Kanzlerkandidatin der Grünen. Es sah schon mal besser für sie aus. Der Gegenwind wächst seit Wochen, die Union schießt sich auf Baerbock ein. Und sie selbst hat Fehler gemacht, musste ihren Lebenslauf korrigieren, hatte zu dick aufgetragen. In aktuellen Umfragen will die Mehrheit der Deutschen sie nun nicht mehr als Kanzlerin. Die Grünen liegen wieder hinter der Union.

Baerbock wirkt an diesem heißen Juni-Tag ruhig, nicht angegriffen. Sie findet schnell in den Redefluss, in den Wahlkampfmodus, ist konzentriert und freundlich zugleich. Auch weil die Moderatorin keine kritischen Fragen stellt. Es ist ein einfacher Termin für Baerbock, eine Werberunde für ihr Buch. „Jetzt“ heißt es. Untertitel: „Wie wir unser Land erneuern“ (Ullstein Verlag). Es ist ein politisches Programm, Baerbock schreibt über Außenpolitik, über Klimawandel, über Schule und innere Sicherheit. Das Buch hat sie großteils schon geschrieben, als sie noch nicht Kanzlerkandidatin war. Auch die Debatte über ihren geschönten Lebenslauf kam später.

Härterer Kurs gegenüber Russland

Es ist aber auch ein Buch über Baerbocks Leben. Sie erzählt Persönliches darin. „Meine Kinder wissen, wo mein Herz und mein Zuhause sind. Ohne Frage, weil mein Mann vieles zu Hause managt und seine Arbeitszeit reduziert hat. Zum Glück springen auch meine Eltern immer wieder ein.“ So kriege sie „trotz 16-Stunden-Politik-Tag mit, dass in der gerade sanierten Schule kein Internetanschluss liegt und daher digitaler Unterricht kaum möglich ist“.

Lange geht es in dem Gespräch über die Außenpolitik. Baerbock erzählt von China, der Unterdrückung der Uiguren. Sie redet von den Folgen des Klimawandels am Tschadsee. Sie hätte, sagt sie, einen härteren Kurs gegenüber Russland und ein Ende des Gas-Pipeline North Stream 2 eingeschlagen, wäre sie schon Kanzlerin. Bei der Buchvorstellung geht es viel um ihre Haltung – auch als mögliche Kanzlerin. „Viele Kämpfe sind von anderen Frauen schon erkämpft worden. Aber manche Kämpfe bleiben – das hat die Corona-Pandemie gezeigt.“ Zum Beispiel das Arbeiten im Homeoffice, wo weibliche Führungskräfte auf einmal in den Videokonferenzen fehlten, weil auch Kinderbetreuung ohne Kita organisiert werden müsse.

Die Moderatorin fragt, was sie als frühere Leistungssportlerin und Trampolin-Springerin für die Politik gelernt habe. Baerbock antwortet, dass sie den Teamgeist mitgenommen habe. Und dass sie gelernt habe, nach Rückschlägen weiterzumachen.

